Se reactivó la causa contra el padre de Lourdes Arrieta, acusado por presuntas torturas a soldados en Malvinas

►TE PUEDE INTERESAR: La otra cara de la Guerra de Malvinas: las torturas a los soldados argentinos

Soldados de Malvinas.jpg

El padre de Lourdes Arrieta, acusado de torturas a soldados en Malvinas

Mientras su hija Lourdes está en el ojo de la tormenta desde que visitó a genocidas en la cárcel de Ezeiza la situación de su padre ganó espacio en los medios informativos nacionales.

Este jueves en Radio Nihuil dieron su testimonio Rubén Ponce de León, ex soldado que señaló a Arrieta como su hostigador, y el abogado Pablo Vassel, quien publicó un libro sobre las torturas a los "colimbas" por parte de los superiores en la Guerra de Malvinas.

El propio Arrieta había anticipado que quería dar su versión y descalificar las denuncias, pero durante la emisión del programa "Días Distintos", que conducen Julián Imazio y Marcelo Sisso, avisó que no estaba dispuesto a participar de la nota "por razones de seguridad y de salud".

La acusación de un ex soldado al padre de Lourdes Arrieta

Ponce de León recordó al "cabo primero Tomás Arrieta como un grandote, medio morocho y gordo. No tuvo mejor idea, como todos estábamos pasando la misma situación, que buscar un motivo para castigarnos".

Y describió: "A mí me encontró apostado en la misma posición donde dormíamos. Yo estaba con los borceguíes desabrochados y me dormí. Entonces me sacó el desayuno y el almuerzo. Esa era la última comida del día y me castigó sacándome el único alimento".

También contó el excombatiente: "El 25 de mayo (de 1982) nos sacaron de la primera línea y fuimos a un poblado de 10 a 15 casas donde estaba el hospital de campaña. Cuando caímos prisioneros yo pesaba 48 kilos".

Finalmente expresó su anhelo: "Así como él nos castigó en Malvinas, que él también sea castigado y deje de percibir la pensión honorífica que cobramos los veteranos de guerra".

►TE PUEDE INTERESAR: El Memorial de Malvinas del parque Central ganó el premio a la mejor obra pública de la región

Pablo Vassel abogado.jpg Pablo Vassel, abogado, explicó cómo está la causa que involucra a Tomás Arrieta, padre de Lourdes Arrieta.

Lo que dijo el abogado sobre la imputación de Tomás Arrieta

El abogado Vassel, autor del libro Malvinas y Derechos Humanos. Historia de la Investigación por Torturas a los Soldados Argentinos en las Islas Malvinas, explicó que "Arrieta está denunciado e imputado desde hace 17 años en la Justicia Federal de Río Grande".

"Al por entonces cabo primero -amplió el letrado- lo acusaron de manipulación del hambre, de elegir cuál soldado comía y cuál no. También sería responsable del fallecimiento de un soldado correntino que se murió de hambre".

Vassel indicó que Casación consideró que "se trató de crímenes comunes y no de lesa humanidad (que no prescriben) y por eso en 2015 fuimos a la Corte nacional, donde todavía está la causa. Frente a las demoras, las víctimas decidieron ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, entiendo, se va a expedir a principios de 2025".

"Entonces -concluyó- independientemente de la suerte que corra la causa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Argentina va a tener que investigar los hechos de los que ya se cuenta con 250 testimonios".