Lourdes Arrieta denunció a diputados de La Libertad Avanza tras la visita a represores en Ezeiza

Los acusó de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, conspiración, y malversación de caudales públicos.

La ex cosmetóloga y comunicadora social relató en su denuncia penal que la manipularon "porque lo que creí que sería un grupo de WhatsApp para debatir sobre situaciones o posibles proyectos, o discusión de ideas para lograr mejorar condiciones de detención de personas mayores, hoy me envuelve en una polémica en la que no he deseado estar".