Celso Jaque publicó una carta para pedirle a Ojeda que suspenda todos los llamados a licitación

"No hemos podido iniciar una transición ordenada"

"Entiendo la necesidad de tomar decisiones en beneficio de nuestro municipio, pero considero que es esencial que estas decisiones se tomen de manera transparente y en consulta con las partes interesadas, incluyendo la nueva administración que pronto asumirá la responsabilidad", se lee en el texto.

Jaque continuó así: "A la fecha, lamentablemente no hemos podido iniciar una transición ordenada, y esto genera incertidumbre y preocupación en nuestra comunidad. Espero que podamos abordar esa situación de manera colaborativa y garantizar una gestión municipal efectiva y democrática para el bienestar de todos los malargüinos".

Por último, Jaque invitó a Ojeda a "conversar personalmente" sobre estos asuntos.

"Ni siquiera hemos hablado por teléfono", se quejó Celso Jaque

En la entrevista de Jaque con este medio, el dirigente justicialista aseveró: "El intendente Ojeda todavía no me ha llamado y como yo no tengo su teléfono no hemos podido conversar".

Esa nota se hizo el viernes pasado. Evidentemente, durante el fin de semana no mejoraron las comunicaciones en el sur de la provincia.

En cuanto al Hotel Turismo Malargüe, hace dos meses se conoció el llamado a licitación pública para la "concesión, remodelación, explotación y mantenimiento" de sus instalaciones.

El plazo máximo de duración del contrato será de 20 años, a contar desde la fecha de la firma. De acuerdo a la primera convocatoria, las fechas de apertura de sobres se fijaron para los días 2 y 9 de octubre.

Hotel Turismo Malargüe google.jpg El Hotel Turismo Malargüe, ubicado en el departamento sureño, espera tener mejores días.

