Antes de irse, Marcolini relanzó su proyecto para tener un aeropuerto de cargas en Alvear

La decisión impactó en las últimas horas en el Boletín Oficial de la provincia: allí anunciaron que los alvearenses quedan esperando por las ofertas que llegarían a partir de ahora para construir la ambiciosa aeroestación. El emprendimiento dinamizaría buena parte de la actividad alvearense, pero también de todo el sur mendocino, según esperan. Es un traspaso de tierras valuadas en 4.6 millones de dólares.

hub alvear marcolini aeropuerto.jpg Marcolini, durante la presentación del proyecto en 2019.

El próximo 17 de noviembre se abrirán los sobres en la intendencia. El valor de cada pliego es de U$S 4.666 (el 1% de lo que cuestan los terrenos) y a partir de ese día, el grupo inversor que resulte adjudicado se hará cargo del lugar. No sólo tendrá que construir la infraestructura necesaria para albergar los camiones y aviones de carga, sino también deberá ampliar la pista de aterrizaje existente, que no está habilitada por ANAC y tiene 1.5 kilómetros.