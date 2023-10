Celso Jaque en modo análisis: su retorno a la intendencia de Malargüe y los remedios para el peronismo

¿Está más tranquilo ahora que pasaron las elecciones? Jaque dice que no, que todo lo contrario. "Ahora empieza lo complicado", refuerza.

Y ríe un poco. Pero también lo dice en serio.

Celso Jaque 2023.jpg Jaque en uno de los tramos de la campaña, visitando a puesteros del Sur. "Si queremos que el peronismo salga adelante, la única manera es que cada persona que se sienta dirigente sepa que también debe ser -sobre todo- un militante".

►TE PUEDE INTERESAR: La concesionaria de la mina de potasio habilitó al Gobierno a divulgar detalles del acuerdo

"El peronismo tiene que recuperar su hambre de gloria"

En diálogo con Diario UNO, Jaque contó que está bastante preocupado por que la transición entre el gobierno municipal saliente y el suyo se haga de forma ordenada. "Pero el intendente Ojeda todavía no me ha llamado y como yo no tengo su teléfono no hemos podido conversar", lanzó él con aire casual (nota del r.: la entrevista se realizó el viernes, ¿habrán charlado el fin de semana?).

-¿Qué diferenció a Malargüe del resto de los departamentos donde se votó el domingo y no ganó el peronismo?

-En primer lugar, estábamos en presencia de una mala gestión municipal muy notoria. Un departamento abandonado con una gran desilusión de la ciudadanía, que en 2019 votó a Ojeda apostando a su juventud. Por otra parte, en Malargüe logramos poner en valor la fortaleza del peronismo cuando se une. Conseguimos que nadie se fuera, que todos aportaran. Los dirigentes se pensaron a sí mismos como militantes y eso marcó la diferencia.

"Si perdimos en la provincia es porque algo hicimos mal" "Si perdimos en la provincia es porque algo hicimos mal"

El entrevistado evitó individualizar las responsabilidades respecto a la performance del Frente Elegí en las elecciones provinciales, que vieron al peronismo quedar tercero por primera vez en años. Insistió en ponderar el trabajo del candidato a la gobernación Omar Parisi y su vice, Lucas Ilardo.

"Sin embargo, así como los triunfos son colectivos, las derrotas también son colectivas, y estoy seguro de que todos tuvimos algo de responsabilidad en lo que ocurrió. Como decía Perón, la única verdad es la realidad y si perdimos en la provincia es porque algo hicimos mal", interpretó Jaque.

►TE PUEDE INTERESAR: Cornejo y Suarez se reunieron para retocar el Presupuesto 2024 y pedirán prórroga para presentarlo

Y siguió: "Creo que nos faltó diálogo, escucha y hambre de gloria. Nos faltó plantear puntos de encuentro para conversar y consensuar verdades comunes. Y cuando hablo de hambre de gloria no me refiero a asuntos individuales, sino a esa sensación de que tenés que hacer algo ante un panorama tan difícil de la Argentina. Ese sentimiento es el que te impulsa a dialogar con todos y darte cuenta de que no existen las verdades absolutas".

"Y me parece -remató- que en este último tiempo los peronistas de Mendoza habíamos perdido un poco esa hambre de gloria".

Celso Jaque 5.jpg Jaque reclamó al peronismo que recupere su "hambre de gloria".

►TE PUEDE INTERESAR: Análisis y opinión: Daniel Orozco sin el pan y sin la torta, o los riesgos de sobrevalorar el pinet político

Sobre los peronistas que se fueron a La Unión Mendocina

Son cada vez más los analistas que señalan que en Argentina se está produciendo un "cambio de época" en el que las respuestas que hasta hace poco hacían "match" con la ciudadanía han dejado de funcionar. Es más: consignas nacidas en el siglo XX empiezan a ser difíciles de entender para la población más joven.

Desde una jerga más técnica, suele hablarse de una "crisis de representatividad". En ese sentido, uno de los síntomas que alarmaron a muchos justicialistas en Mendoza fue la fuga de los que salían del PJ para unirse a La Unión Mendocina.

Jaque se hizo cargo de la preocupación, pero avisó: "Estas elecciones nos mostraron que a muchos compañeros que se fueron a LAUM no les fue bien. Entonces hoy el gran desafío que tenemos es aprovechar esta derrota para abrir los brazos y conseguir que vuelvan todos. Repito: con más diálogo y escucha. Porque si no nos escuchamos entre peronistas va a ser muy difícil que podamos escuchar mejor al resto de los mendocinos. Y un proyecto de poder requiere escuchar a la mayor cantidad de gente posible".

"Es indispensable guardar ya el 'peronómetro', porque en el fondo nadie lo tiene" "Es indispensable guardar ya el 'peronómetro', porque en el fondo nadie lo tiene"

El intendente electo de Malargüe cree que esas conversaciones deben comenzar ya mismo, puesto que la primera prueba de fuego está demasiado cerca. "Hay que abrir las puertas a todos, porque en días nos vamos a encontrar con las presidenciales del 22 de octubre. Es indispensable guardar ya el peronómetro, porque la verdad es que no lo tiene nadie. Los cambios se logran no buscando a culpables, sino con acciones concretas", aportó.

Eso -aclaró Jaque- "no significa que mañana todos los peronistas vayan a pensar igual". En efecto, el PJ sigue cobijando a sectores tan diversos como una izquierda con preocupaciones de clase y los representantes de un liberalismo que aspira a ser popular y pragmático.

"El peronismo es así. Vos abrís los brazos y tenés múltiples miradas. Pero esa diversidad solo sirve si va acompañada por la grandeza que se precisa para construir una verdad común. En lo personal, yo defiendo que exista todo el mercado posible y todo el Estado necesario", completó.

►TE PUEDE INTERESAR: La tasa de indigencia en el Gran Mendoza es tres veces superior a la de San Juan y la mayor de Cuyo

Cornejo, ese viejo adversario

Tras la victoria del domingo, algunos remarcaron que la retórica de Jaque parecía alejada de la de otros justicialistas. Más templada. Con matices. Citaron, por ejemplo, sus opiniones sobre lo que espera sobre su vínculo con Cornejo, que estará en el timón de Mendoza hasta 2027.

"El pueblo está harto de que la política se limite a ser un show mediático" "El pueblo está harto de que la política se limite a ser un show mediático"

"Lo que pasa -explicó el sureño- es que la disputa de proyectos ya tuvo su momento. Las elecciones ya pasaron. La ciudadanía eligió a un gobernador de un signo y, en el caso de Malargüe, a un intendente de otra fuerza. Pero la obligación de ambos es que la gente encuentre en esta tierra la posibilidad de crecer y desarrollarse. Para eso nos votaron, no para pelear. El pueblo está harto de que la política se limite a ser un show mediático cuando debería ser el arte de hacer que las cosas sean posibles y ocurran".

-Cornejo y usted se conocen desde hace décadas. Cuando él era intendente de Godoy Cruz, usted era gobernador. Y ahora que él será mandatario provincial a usted le tocará la intendencia de Malargüe ¿Siente que este momento de la vida los encuentra más "maduros"?

-Hemos tenido discusiones de alto voltaje con Cornejo, con los altibajos de cualquier relación humana. Pero los dos sabemos, porque hemos estado en el lugar del otro, lo que significa defender los intereses de tu terruño. Yo lo haré por Malargüe, con uñas y dientes. Como él lo hacía con Godoy Cruz. Por eso tengo la certeza de que vamos a llegar a acuerdos aunque en muchas cosas pensemos de forma diametralmente opuesta. Lo primero que tengo en agenda es ver qué se hará con los fondos de Portezuelo del Viento.

Sergio Massa Celso Jaque.jpg El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, junto al intendente electo de Malargüe, Celso Jaque.

►TE PUEDE INTERESAR: La Junta Electoral rechazó reclamos de La Unión Mendocina y comenzó el escrutinio definitivo

Sergio Massa y los puntos en común entre peronistas

"Quiero que el próximo presidente sea Sergio Massa porque creo en la intervención del Estado en cuatro áreas indelegables: la educación, la salud, la seguridad y la justicia", definió Jaque en otra instancia de la conversación.

Ante el avance de lo que bien podría rotularse como "optimismo de mercado", el entrevistado advirtió que no todo puede ni debe comprarse o venderse.

"Te pongo un ejemplo concreto: una persona diabética que tiene que inyectarse insulina de forma diaria debería pagar 135.000 pesos. Para mucha gente, hacer que el Estado se retire de ese tipo de situaciones sería condenarla a elegir qué tipo de muerte quiere tener, lisa y llanamente".

-De todos modos, el gobierno del Frente de Todos no logró evitar la pobreza, ni un panorama social dramático...

-Y negar eso sería un gran error. Pero dentro de esa coyuntura creemos que hay una salida si cada peronista recuerda que es ante todo un militante. Reconociendo, desde luego, eso que no se puede esconder. Yo estoy convencido de que el peronismo puede ser una alternativa para el futuro y tengo muchos fundamentos. Sin embargo los tenemos que salir a explicar, y a advertir a nuestros compatriotas que cuando uno salta al vacío se puede lastimar de maneras muy dolorosas.

►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Orozco pidió licencia en Las Heras y dejó la intendencia a cargo del presidente del Concejo