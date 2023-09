Celso Jaque, el peronista ganador de la jornada electoral: "Me llamó Sergio Massa"

►TE PUEDE INTERESAR: Las elecciones movieron fichas en la Legislatura y el oficialismo ya no tendrá mayoría propia en el Senado

Celso Jaque 2.jpg Celso Jaque con un malargüino. Volverá a ser intendente, desde diciembre.

La vuelta a la intendencia de Malargüe

"Para muchos puede ser que llame la atención volver a la intendencia -después de haber sido gobernador- pero cuando uno entiende a la política como un servicio, no importa cuál sea el cargo", dijo Jaque.

"Me presenté porque no podía mirar para un costado teniendo en cuenta la situación actual del municipio. Estamos convencidos de que podemos dar una respuesta y encausar el rumbo que ha perdido", agregó tras la victoria del peronismo.

A Jaque le tocará recorrer un mandato con un gobernador de otro partido: Alfredo Cornejo. Pero no es una situación no conocida por él. "Cuando fui intendente me tocó gobernar siendo Roberto Iglesias el gobernador y Fernando De La Rúa el presidente y sin embargo pudimos trabajar por Malargüe y hacer muchísimas cosas y no tengo ningún duda de que vamos a trabajar con el nuevo gobernador".

"Habrá un cambio de roles. Cuando fui gobernador, Cornejo era intendente de Godoy Cruz y ahora nos tocará al revés. Si a Malargüe le va bien, a Mendoza también", dijo.

Lo que viene en Malargüe

Celso Jaque contó que aún no habla con el actual intendente Ojeda: "Seguramente tendremos que trabajar en una transición ordenada".

"Es una gran satisfacción que se esté retomando Potasio Río Colorado que lo empecé cuando era gobernador. Es una gran noticia y esperamos que se cumpla como cargo la generación de mano de obra para los mendocinos y para las empresas", dijo sobre el proyecto que está en marcha.

"También estamos con mucha expectativa por Vaca Muerta. Hay que trabajar en la formación del recurso humano para que se pueda insertar", agregó sobre lo que viene y sumó: "Y que se puedan seguir desarrollando proyectos mineros que están en exploración".

Entre otros proyectos destacó: "Volver a poner al turismo en un lugar preponderante y trabajar en la recuperación de la parte caprina, donde hay un plan nacional financiado con unos 1,6 millones de dólares. estaremos viendo qué podemos mejorar de ese programa y cómo vamos a recuperar la cantidad de vientres perdidos".

