Bodegas de Argentina advirtió que el dólar agro debería rondar los $350 y durar hasta fin de año

"En base a los cálculos que hicimos en la reunión que tuvimos con ellos y manifestamos que el dólar que nosotros necesitaríamos sería de $350, sobretodo viendo la caída de las exportaciones y los precios que manejan en el vino a granel en otros mercados. Hoy por 33 centavos de dólar se venden graneles de España y Australia, con lo cual estamos lejos de poder competir con ellos y seguimos perdiendo volumen", definió la bodeguera en diálogo con el programa Medio Día, de Radio Nihuil.

Pero además del precio, los bodegueros también cuestionan la vigencia que en el Gobierno pretenden darle a ese dólar agro. Es que si bien aún delinean detalles, se analiza que esa nueva herramienta esté vigente por unos 90 días.

Tiempo atrás, el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa, adelantó que en la primera reunión que se hizo en el Ministerio de Economía se barajó que ese dólar tuviese vigencia desde abril hasta el 31 de agosto, pero luego ese plazo se abría acotado a 90 días.

Patricia Ortiz.jpg Patricia Ortíz, presidenta de Bodegas de Argentina, remarcó que si el dólar agro tiene vigencia sólo de 90 días, será un mero parche.

"Los 90 días es poco porque nosotros somos una industria que, a diferencia de la soja, no vendemos: a nosotros nos compran. Entonces nosotros no podemos inducir mayores ventas porque del otro lado van satisfaciendo las necesidades, no es que compran y acumulan lo que no necesitan. Nosotros necesitamos más tiempo, hasta fin de año sería ideal. Esto es un parche, tener un programa dos o tres meses y volver a lo anterior difícilmente resuelva los problemas", reclamó Ortiz.

La caída del mercado interno y la incidencia de Precios Justos

A la hora de delinear la crisis que vive la industria vitivinícola, Ortiz remarcó la caída del mercado interno y la ató a la incidencia del programa de Precios Justos.

"El mercado interno ha caído mucho en el último tiempo en parte por el problema de Precios Justos. El aumento de 3,2% mensual frente a los aumentos que son superiores a ese valor en los insumos hace que muchos productos no puedan ni estar en la góndola", apuntó la presidenta de Bodegas de Argentina.

Ese programa nacional, que pretende reducir la expectativa inflacionaria, comenzó fijando un tope de aumento de determinados alimentos de 4% hasta febrero, pero luego ese incremento se redujo al 3,2% y ese es tope es el máximo permitido para los vinos que lleguen a la góndola de supermercado.

Si alguna bodega pusiera el precio del vino por encima de ese porcentaje, los supermercados no lo reciben y se reduce así su venta al mercado interno. Eso explicaría la caída del despacho de venta del 14% interanual que se midió en febrero.

"Eso es parte del problema y otra parte es que el consumidor que tiene sus finanzas personales, y siempre achica por lo más superfluo, en este caso el vino", concluyó.

Las medidas que anunciaría Massa este miércoles

El ministro de Economía Sergio Massa define con su equipo este miércoles los detalles del dólar agro, dólar Malbec o dólar vino, que se extendería temporariamente -más allá de la soja- a diversos productos regionales, entre ellos los relacionados con la vitivinicultura.

Pero se especula además que anunciará otras medidas para el sector para apoyar la estabilidad exterior y aumentar las reservas , que serán dadas conocer este miércoles.

El funcionario nacional encabezará reuniones en Palacio de Hacienda por la deuda con el Club de París, luego de que el jueves pasado mantuviera un encuentro en el Departamento de Estado de Estados Unidos y firmara un convenio para la refinanciación de los pasivos que posee la Argentina con el grupo de países acreedores.

