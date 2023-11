Benegas Lynch dijo que es "prioridad" derogar la ley de interrupción del embarazo

"No sé cuándo se pueda tratar (la ley). La vida es el derecho primario. Que tengamos una ley del aborto me parece la salvajada más espantosa. Somos unos salvajes si tenemos eso. Estamos hablando de las Leliqs y las tasas de interés y no creemos en la vida", expresó Benegas Lynch en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Continental.

El legislador electo por LLA dijo que tomará "como prioritaria" la posibilidad de derogar la Ley 27.610, aprobada en diciembre de 2020, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar y es de aplicación obligatoria en todo el país.