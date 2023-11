Guillermo Ferraro será el ministro de Infraestructura de Milei y tendrá a cargo 5 áreas clave. 

Años más tarde, estuvo en la gestión de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cómo funcionará el Ministerio de Infraestructura de Milei?

El próximo funcionario definió cómo será el ministerio que tendrá a su cargo a partir del 10 de diciembre

"Va a dar la orientación y los lineamientos para la Nación de los proyectos que involucran las áreas", profundizó Ferraro, que aseguró que "el país tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura".

"Hay una enorme deuda que es generar una red vial que arranque con los caminos rurales, troncalmente se vaya en las rutas nacionales y termine en los accesos puntuales", detalló el funcionario.

Ferraro confirmó que el Secretario de Energía será Eduardo Rodríguez Chirilo, pero todavía no reveló el nombre de los otros secretarios que responderán ante él en las diferentes áreas que abarcará Infraestructura.

Cuáles son las propuestas de Guillermo Ferraro para Vaca Muerta?

El allegado al nuevo presidente electo aseguró que piensan "realizar la infraestructura para Vaca Muerta en serio". "Vaca Muerta requiere toneladas de arena y muchísima agua y hoy el agua no existe, no existe una operación de carga que sea más eficiente, se hace todo por camiones, no existe un tren", criticó.

En ese sentido, marcó que "hay una enorme oportunidad en Argentina para invertir para el sector privado" y desde su función agregó: "Creemos que tiene que haber un gobierno creíble".