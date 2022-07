Batakis asumirá con un paquete de medidas y la promesa de mantener el acuerdo con el Fondo

Es uno de los temas que tuvieron consenso en las maratónicas reuniones hechas en Olivos. Aunque resta conocer dos cosas: por un lado, si CFK da su aval absoluto en esa decisión o si pondrá algunos reparos en el formato de los nuevos vínculos con Washington. Por otro, si será la propia Batakis quien encare los diálogos que otrora aceitó Guzmán, o si habrá un nuevo funcionario abocado específicamente a la tarea, dejándola con más aire para encarar otros frentes de batalla.

► TE PUEDE INTERESAR: Los antecedentes de Silvina Batakis con Mendoza: buena relación con Suarez y críticas a Cornejo

En Estados Unidos siguen el cimbronazo muy de cerca. En primer lugar, el acuerdo se había tensionado tras el cumplimiento de las primeras metas, respecto a las que Argentina estuvo a centímetros de quedar en falta (todo antes del primer envío de remesas, hubiera sido casi un récord). Pero además, aún hay preocupación por lo que pase este martes, ya que el lunes fue feriado en Wall Street por el Día de la Independencia. Si hay una fuerte baja en los bonos y suba del riesgo país (lo que casi se descuenta), los propios miembros le harán saber su descontento al board de Giorgieva.

Silvina Batakis Alberto Fernández.jpg Alberto Fernández aceptó el nombre de Silvina Batakis apenas se lo propusieron, según versiones que circulan en Buenos Aires.

"Creo que lo que debe hacer es no echar demasiada leña al fuego. Decir que no seguirá la negociación con el Fondo o que no cumplirá con la segmentación de tarifas es generar un incendio mayor", dijo el economista local Sebastián Laza ante la pregunta de UNO. "Pero se sabe que el acuerdo con el FMI no continuará, eso en algún momento se va a decir. No hoy, pero se va a plantear sí o sí una renegociación", agregó.

► TE PUEDE INTERESAR: Alberto Fernández se reunió con Silvina Batakis en Olivos, en la previa de su jura como ministra

Medidas en cuanto al dólar: importación y el mercado paralelo

Esa nómina de acciones se complementará con una fuerte política fiscal, según comentan en Buenos Aires. Algunos esperan que sus decisiones estén estrechamente relacionadas con la conducta de ingresos y egresos en materia de divisas extranjeras; sobre todo teniendo en cuenta las críticas de Cristina Fernández, quien había calificado de "festival" a la salida de dólares y al desbalance comercial.

"Será casi como una ministra de Hacienda, más que de Economía", es el concepto que resume esa versión. La suba de casi 70% en el volumen de reservas que se fue a la compra extranjera es una cifra que le pedirán revertir. Es cierto que esos números están relacionados con la inflación en dólares y, en menor medida, con la mayor demanda de la industria (que el Presidente sintetizó en la mal recepcionada frase "crisis de crecimiento"); pero no son excusas para no gestionar una mayor protección junto a la AFIP que comanda Mercedes Marcó Del Pont. Así lo entienden en el Frente de Todos.

No está claro que vaya a tomar más medidas restrictivas en torno a la moneda estadounidense, porque viene de decisiones muy frescas que Guzmán tomó en su última semana, como la imposibilidad de pago en cuotas con tarjetas a compras en otros países. Sin embargo, el salto histórico de 50 pesos con que la recibió el blue condiciona a ese paquete económico a definir nuevas prácticas que lo mantengan, por lo menos, debajo de los $300.

image.png

Por lo pronto, en la mayoría de las cuevas mendocinas no se vendieron dólares durante la mañana de este lunes. La cotización para la venta osciló entre los $280 y 289$, pero casi nadie lo comercializó, a la espera de que se conociera, precisamente, este paquete de medidas económicas.

► TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Silvina Batakis? Economista, con experiencia en gestión y fuerte vínculo con gobernadores

La interna energética y la gestión Pesce

Además de las decisiones, la conformación del equipo económico también genera expectativas. El aval político que necesita Batakis dependerá, en gran medida, de los nombres que ubique y de la decisión de hacer o no cambios en dependencias importantes. Sobre todo con el área energética, que pasó al ministerio hace poco más de un mes y no logró atenuar las disputas internas, sino, por el contrario, aumentarlas y dejar dos consecuencias palpables: la salida de Guzmán y la imposibilidad de subir el formulario de la segmentación tarifaria a la página oficial.

"Por eso es importante que haya decidido seguir con la segmentación, si es que eso es así", dijo la economista Carina Farah consultada por UNO. "Quizás se elija otro mecanismo o una herramienta distinta, pero debe reorganizarse el gasto del Estado. También se busca mejorar la actividad económica y, con eso, la recaudación para reducir el déficit. Igual, ese déficit se alimenta de precios también. O sea, la madre de las batallas estará en frenar los precios, pero claramente a los subsidios hay que reordenarlos", cerró.

Ahora: ¿La Secretaría de Energía le responderá? Ante Guzmán hicieron oídos sordos, o al menos parecieron discutir en cada uno de los aspectos decisivos. Sobre todo su titular Darío Martínez y Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica. Al primero, el ex alumno de Stiglitz quiso echarlo sin éxito. Con el segundo nunca pudo consensuar. Pero es cierto que Batakis encarna otro tipo de mirada económica (más heterodoxa, para muchos) y tiene una mejor consideración por parte de la vicepresidenta.

pesce-empleo-pandemia.jpg El mendocino Miguel Ángel Pesce fue quien propuso a Batakis, según contó la vocera presidencial. Intenta mantener tranquilos a los tenedores de deuda en pesos.

También hay aspectos que no serán explícitos en el pool de medidas, pero que serán igual o más importantes. Manejar la confianza de los bonistas será uno de ellos, sobre todo en cuanto a tenedores locales. Allí, el Ministerio ya trabaja con algunos de sus aliados dentro de la gestión: Miguel Pesce (quien además propuso a Batakis al Presidente) accionó para tranquilizar a acreedores de deuda en pesos, pero no será fácil porque la inercia hace que todos quieran cubrirse en dólares ante una posible devaluación. El resultado fue que su valor ya cedió algunos puntos porcentuales y habrá que ver qué pasa durante los próximos vencimientos.

Con todos estos antecedentes, Silvina Batakis entrará por una de las puertas laterales del Salón Blanco, esta tarde en la Casa Rosada. El Presidente le tomará juramento ante la presencia de una veintena de ministros; quienes, por ahora, seguirán en sus puestos.

Dada la inestabilidad política y económica, casi nadie sabe hasta cuándo.

► TE PUEDE INTERESAR: Los tres peronistas mendocinos más cercanos a Silvina Batakis rescataron su "capacidad y consenso"