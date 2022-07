Los tres peronistas mendocinos más cercanos a Silvina Batakis rescataron su "capacidad y consenso"

Twit de Adolfo Bermejo con Silvina Batakis.JPG

El legislador y ex intendente de Maipú conoció a Batakis en la campaña del 2015, cuando ella era la ministra de Economía del entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli, que buscaba llegar a la presidencia. En ese momento, Batakis acompañó a Scioli en su visita a Mendoza y en estas tierras se reunieron con Bermejo que era candidato a la gobernación. Juntos recorrieron varios medios de comunicación y pasaron también por el Museo del Vino.

"Desde ese momento noté que Silvina es un cuadro político muy formado y creo que es el perfil indicado para este momento. Para mi su nombramiento deriva de un acuerdo político (entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner) y celebro que así haya sido, porque si bien nuestro dilema es económico, el mayor problema es el político y no hay ministro que pueda funcionar sin ese acuerdo", evaluó Adolfo Bermejo.

"Batakis aportará una mirada más federal"

Otro de los mendocinos ligados a la nombrada ministra de Economía y quizás el más vinculado a ella, es Marcelo Costa, actual síndico del Banco Nación, quien fuera ministro de Hacienda del ex gobernador Francisco Pérez en el mismo periodo en que Batakis ocupaba ese cargo en la gestión de Scioli al frente de la gobernación de Buenos Aires.

"En aquel momento los dos coincidimos en que era necesario reactivar un Consejo de Ministros de Economía y eso nos acercó mucho. Luego sostuvimos esa relación de amistad, incluso cuando ambos estuvimos fuera del Gobierno, en la gestión de Macri. Es de lo más calificada para el cargo y además tiene el consenso necesario", contó Costa, quien desde el sábado especulaba con la posibilidad de que fuese Batakis la nombrada en Economía, aún cuando habían varios nombres en danza para reemplazar a Guzmán.

Para el economista, uno de los avales clave que tiene Silvina Batakis es el respaldo de los gobernadores, algo que supo construir mientras ejerció el cargo de Secretaria de Provincias, en el ministerio del Interior que comanda Eduardo Wado De Pedro.

"Ella le aportará una mirada más federal al ministerio y al Gobierno. Desde su gestión anterior habló con todos los gobernadores, conoce a todos los ministros de Hacienda y Economía, sabe de la situación de todos y conociéndola desde allí planteará sus políticas", valoró Costa.

Si bien aún es pronto para conocer el equipo que acompañará a Batakis en Economía, Costa se mostró abierto a respaldarla si es que ella lo convocase. "Más allá de que ella pueda querer tener cerca a su gente de confianza, es claro que también deberá incluir a personas de distintos sectores, pero claro que estaremos para respaldarla si ella lo necesita", lanzó el ex ministro de Hacienda de la provincia.

"Es de las que sabe escuchar y no avasalla, son cualidades necesarias en una funcionaria"

La tunuyanina Patricia Fadel es de las pocas mendocinas que trabajó hasta hace días con la nueva ministra de Economía. Silvina Batakis, era además la presidenta del Fondo Fiduiciario Federal de Obras, en donde Fadel es consejera desde septiembre del 2020.

Twit de Patricia Fadel con Silvina Batakis.JPG

Desde ese lugar, la ex legisladora mendocina valoró las cualidades que mostró Batakis: "Ella nos ha venido a acompañar en varias campañas. Además de estar muy calificada, algo que mostró cuando fue ministra de Scioli, es de esas políticas humildes, que sabe escuchar y no avasalla. Cuando hablás con ella no te das cuenta del poder que representa, porque es de las humildes que nunca chapea", contó Fadel, que estuvo en la mesa chica de la campaña que impulsó a Anabel Fernández Sagasti a competir por la gobernación en el 2019.

Según Fadel la llegada de Batakis a Economía ha alentado buenas expectativas hacia adentro del peronismo, que ve en ella a una funcionaria que cuenta con el respaldo de todo el arco político, algo que podría superar las diferencias que separan al presidente de la vicepresidenta.