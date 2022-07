Los antecedentes de Silvina Batakis con Mendoza: buena relación con Suarez y críticas a Cornejo

Aquel episodio tuvo que ver con supuestas frases de la ahora ministra, quien habría dicho (según portales de Mendoza, Neuquén y Río Negro) que todo el proyecto se retrasaría y que se pedirían nuevos análisis ambientales; algo que hasta ese momento no estaba tan claro. "Se va a realizar otro estudio de impacto ambiental y se avanzará en negociaciones, pero no será un tema de resolución inmediata", es el textual que le adjudicaron, luego de que ella brindara una conferencia virtual junto a referentes pampeanos.

En la provincia hubo revuelo. Era la sentencia de que Portezuelo no avanzaba, pero la respuesta no tardó en llegar: "Ante las versiones periodísticas en torno a la obra Portezuelo del VIento, vertidas por medios de comunicación de Mendoza, la secretaria de Provincias desmiente las expresiones adjudicadas a la titular de dicha secretaría, Silivna Batakis, las cuales nunca existieron". Seis meses después, fue el propio Alberto Fernández (y también ante funcionarios de La Pampa) quien no dejó dudas de que, efectivamente, pedirían más estudios en ese sentido.

mario isgro, martin aveiro, rodolfo suarez, wado de pedro silvina batakis.jpg Isgro, Aveiro, Suarez, De Pedro, Batakis; durante el último encuentro en Casa Rosada, el 3 de junio.

Pero luego la relación mejoró: la fueguina fue determinante en que Mendoza consiguiera 400 millones de pesos para la mejora y extensión de una red cloacal en Tunuyán y recibió tanto al intendente Aveiro como a Rodolfo Suarez y Mario Isgro, durante la breve gira por Buenos Aires en junio. Además, participó de las negociaciones por los 10 millones de dólares que el BID entregará para refuncionalizar el Ecoparque.

Los proyectos mendocinos en manos de Batakis

"Vino a la Vendimia y tuvo muy buen trato con todos; ahora habrá qué ver cuánto vínculo hay durante esta etapa", dijeron también en una de las carteras locales. En esa dirección fueron todas las opiniones que pudo recoger UNO este lunes. Varios funcionarios están expectantes y con mirada positiva -incluida la del grupo más cercano a Suarez-, aunque sin poder conocer demasiado cómo se desempeña en el área económica.

silvina batakis rodolfo suarez.jpg Silvina Batakis y el gobernador Rodolfo Suarez durante la visita de la ahora ministra de Economía a Mendoza, durante la Vendimia.

Quien más diálogo mantuvo con Batakis es Mario Isgro (Infraestructura). El crédito para las obras en Tunuyán lo firmaron juntos y se trabajó durante algunos meses: fue a través del Fondo Fiduciario Regional, permitiéndole a Aveiro avanzar con la obra durante todo este año y pagar a tasas relativamente bajas (según se comunicó en aquel momento) y recién diez años después de finalizados los trabajos.

Una semana más tarde, De Pedro llamó a Suarez un viernes por la noche para darle otra buena noticia: el BID aceptaba desembolsar los 10 millones de dólares para concretar las tareas en el ex Zoo de Mendoza. No sólo implicaba un avance para las obras públicas, sino que reflotó la chance de que el sancarlino puede ver finalizado el proyecto antes de despedirse de su gestión, ya que estiman terminarla a fines del 2023.

Batakis fue determinante. Es ella quien manejaba hasta hace horas el Fondo Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), y por su escritorio también rondaron otros anhelos mendocinos; algunos concretados y otros no: a sus manos llegó la doble vía San Martín - Junín - Rivadavia y las tareas en la ruta 82 (que comenzó a ejecutarse durante su estadía en el Ministerio), por ejemplo.

Batakis criticó al Gobierno de Cornejo

"El Gobierno provincial quería una autorización de endeudamiento de excedía su mandato y pretendía que algunos de esos endeudamientos no fuesen nominados. Es decir, que no tuvieran detalles concretos de cómo se utilizarían dichos recursos", disparó Batakis en una entrevista radial a mediados de 2020.

Alfredo Cornejo sobre los paros en la UNCuyo.jpg “Queremos generar energía y tratamiento de residuos como en los países desarrollados”, había dicho Cornejo cuando pretendía hacer realidad el Girsu. Batakis criticó que el ex gobernador hubiese enviado ese paquete de obras a la Legislatura.

Sucede que el Gobierno y los referentes del PJ local aún estaban trenzados en la famosa pelea por el paquete de obras que el cornejismo envió a la Legislatura meses antes de dejar la gestión. En aquella oportunidad, los opositores locales aprobaron el mejoramiento de la Ruta Panamericana, pero descartaron hacer el acueducto ganadero hacia La Paz, el sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) y la doble vía en Rivadavia.

"Por lo menos eso es lo que se observa en el último presupuesto que yo vi", anunciaba la -por entonces- nueva secretaria de Provincias. Su vínculo con Mendoza, ahora, no pasará tanto por la infraestructura (aunque también son áreas vinculadas), sino por los proyectos económicos y el desembolso de fondos que pueda enviar desde Buenos Aires. Otro punto que también ha marcado las disidencias entre el Gobierno local y el nacional en estos dos años y medio.

