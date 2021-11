Anabel y Cornejo quedaron fuera de la carrera por la presidencia de sus respectivos bloques

Según el portal digital La Política Online, en el Frente de Todos no hay gran preocupación por los cargos, sino que la atención está puesta en obtener el sí para todos los proyectos urgentes que necesita el oficialismo, y que se les dificultará cuando la composición de la Cámara Alta cambie y el número de senadores afines caiga de 41 a 35. Puntualmente, lo que quieren es aprobar los 116 decretos de necesidad y urgencia redactados la semana pasada y que entre otros temas incluyen la doble indemnización por despidos, los decretos de DISPO y ASPO y la suspensión de desalojos por alquileres.

La senadora Anabel Fernandez Sagasti Foto NA

Por esto, si hay un problema en el Frente de Todos no es precisamente quiénes dirigirán el bloque, sino la expectativa acerca de si el ala kirchnerista (Fernández Sagasti y Oscar Parrilli) va a aprobar los proyectos del presidente Alberto Fernández. Uno de los grandes desacuerdos es acerca del Plan Económico Plurianual del presidente, que implica una suerte de ajuste para acordar con el FMI.

Cuando comenzó la gestión de Cristina Fernández de Kirchner frente al Senado, Fernández Sagasti fue designada en un puesto clave, como presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta. Sin embargo, luego de las elecciones legislativas y de los chispazos entre los seguidores del presidente y el kirchnerismo, la puja es más grande y los cargos de mayor poder más codiciados.

El conflicto del interbloque opositor

En cuanto a las aspiraciones de Cornejo para presidir el interbloque de Juntos por el Cambio, quedarían truncas. Desde el entorno del exgobernador y actual senador electo, aseguran que Cornejo no está interesado en presidir el interboloque, "sino que estos cargos se obtengan por mayoría. "A Alfredo no le interesa el poroteo, sino los grandes acuerdos con los los dirigentes de JxC"

Sin embargo, hay voces del Senado que sugieren no "romantizar" esta decisión de llegar a un acuerdo de mayorías. Los motivos por los que Cornejo no insistiría en la presidencia del interbloque es que no cuenta con el apoyo suficiente para lograrlo.

alfredo-cornejo-2.jpg Alfredo Cornejo en el Congreso. Foto: NA.

Por el momento, uno de los escenarios posibles es que continúe como jefe del Interbloque Luis Naidenoff, senador radical por Formosa, que está más ligado al sector de Gerardo Morales.

Sin embargo, según la Agencia de Noticias Télam, desde el PRO y el cornejismo quieren evitar que esto suceda porque Naidenoff cuenta con la mayoría de los votos, y no con el consenso de todos los sectores que forman parte de JxC.

Por este motivo, acordaron posponer la designación de las autoridades hasta que se incorporen los legisladores nuevos, elegidos en los comicios del 14 de noviembre.