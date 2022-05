►Te puede interesar: Minería: la palabra que Rodolfo Suarez evitó pero tuvo un peso específico en su discurso

Con esta contundente frase, la senadora y presidenta del Partido Justicialista, Anabel Fernández Sagasti, introdujo todos los temas que, a su criterio, Suarez no mencionó.

La Osep en graves problemas

Para dar un ejemplo de lo que ocurre en Osep, Fernández Sagasti destacó un pedido que la semana pasada realizaron algunas mamás de chicos con diabetes, a los que no les están proporcionando los reactivos para medir la insulina.

"Todos sabemos lo que está pasando en Osep y Suarez ni la mencionó en su discurso", dijo Fernández Sagasti visiblemente molesta.

Por su parte, el gobernador fue consultado sobre esta problemática durante la conferencia de prensa que brindó después del discurso y dijo estar al tanto de la conflictividad.

Sin embargo, destacó que se encuentra en la disyuntiva de no querer subir el aporte del 6% que los empleados estatales aportan para poder utilizar la obra social y que la Osep no deje de brindar servicios.

Además, aseguró que hay que tener en cuenta el fuerte incremento de los precios de los insumos.

En cuanto a otra problemática relacionada con la salud pública, como es el conflicto con los médicos que está sucediendo en el sector público, Fernández Sagasti aseguró que Suarez no se está haciendo cargo de escuchar.

"Estos profesionales están renunciando en masa para irse a trabajar a San Luis", sentenció.

Otros temas que no se resuelven

Tanto Fernández Sagasti como el presidente del bloque de Diputados provinciales, Germán Gómez, dejaron en claro que los anuncios en seguridad y en infraestructura escolar no son reales, o al menos, les faltó una parte de la realidad que es la que no se quiso mencionar.

"¿De qué mejoras de seguridad me hablan?, me gustaría que fueran al Sur y vieran en el estado en el que se encuentran los móviles policiales", sentenció Germán Gómez. Al tiempo, agregó "lo mismo pasa en las escuelas, algunas están destruidas".

En este sentido, Anabel Fernández Sagasti sostuvo que hasta el mismo intendente de San Martín, Raúl Rufeil, que es radical, se ha quejado del aumento en la cantidad de robos y que por lo tanto, las medidas anunciadas son, por lo menos, insuficientes.

Otro de los anuncios de Suarez que según destacaron Gómez y Omar Félix -ambos oriundos de San Rafael- no se está cumpliendo es la remediación del yacimiento de Sierra Pintada. "no hay ningún avance, es mentira. Yo quisiera que fueran y vieran que esto no está ocurriendo", manifestó el jefe de bloque en Diputados.

Obras financiadas por la Nación

Fernández Sagasti quiso dejar en claro también, que muchas de las obras anunciadas por Suarez se están financiando con fondos nacionales.

"Todo lo que dijo sobre el ENHOSA -ente que financia obras hídricas- es dinero que viene de Nación, lo mismo ocurre con los fondos para la Ruta 99, el metrotranvía y el saneamiento de Malargüe", aseguró Fernández Sagasti.

Por último, destacó que las situaciones conflictivas por las que deba atravesar Mendoza, deben ser solucionadas por el gobierno provincial. "Nadie va a venir a arreglarnos nuestros problemas", manifestó Sagasti.