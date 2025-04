Alfredo Cornejo volvió a entregar casas y resaltó: "Nos hicimos cargo de muertos que no son nuestros"

Alfredo Cornejo y Mario Abed1.jpg Alfredo Cornejo volvió a referirse a las viviendas que la Nación no terminó de pagar y se hizo cargo la Provincia.

Alfredo Cornejo: Eran "viviendas a medio hacer"

El gobernador se refirió en Junín a las dificultades financieras que atraviesa la provincia por hacerse cargo de obras abandonadas por la Nación, según indicó la página de prensa del Gobierno de Mendoza.

Estamos pagando viviendas que quedaron a medio hacer, como en Tunuyán y Santa Rosa, y las estamos terminando con fondos provinciales. Porque tenemos una administración ordenada, que nos permite hacernos cargo de muertos que no eran nuestros

Cornejo ratificó la inversión provincial en Junín, que superó los 50 mil millones de pesos, y subrayó que en varios de los proyectos también hay aportes del municipio. “Son asociaciones estratégicas que valen la pena. Y no importa si el intendente es del mismo signo político o no: lo que importa es que se comprometa, que trabaje, que tenga buena administración”, subrayó.

Sobre el rol de los municipios, el mandatario puso como ejemplo al departamento de Junín. “Recuerdo en mi primer gobierno que muchos preguntaban por qué Junín tenía más viviendas que otros departamentos. Y yo respondía: no hay privilegio, hay compromiso. Junín pone recursos, pone mano de obra, pone terrenos. Y eso no todos los municipios lo hacen”, afirmó.

Cornejo participó de la entrega de 21 llaves y carpetas para los adjudicatarios de las soluciones habitacionales del barrio Agrupación Solidaria El Sol. Esta semana también se habían entregado casas en Guaymalllén y San Carlos. La concreción de estas unidades fue posible a través del programa Mendoza Construye – Línea I del IPV, con una inversión provincial de más de $1.457 millones.

Viviendas del IPV en Junín.jpg Una de las nuevas casas del barrio juninense Agrupación Solidaria El Sol.

Cornejo lamentó que los bancos no dan préstamos a los que los necesitan

“En este país, los bancos no están prestando a quienes realmente lo necesitan”, lamentó Cornejo y destacó la importancia del rol del Estado “al articular esfuerzos con los municipios para hacer posible lo que para muchas familias sería inalcanzable”.

En cada entrega de viviendas me gusta compartir una reflexión, una suerte de oración, que repito una y otra vez, aunque quienes me acompañan ya me la hayan escuchado muchas veces. Lo hago para hablarles no sólo a quienes reciben hoy su casa, sino a quienes todavía no pueden acceder a ella, que son la gran mayoría de los mendocinos y argentinos

Y enseguida resaltó que "el valor de cada una de estas viviendas, sumado al costo del terreno y la urbanización, alcanza cifras inaccesibles para el 90% de la población sin asistencia estatal. Sin crédito hipotecario, sin financiamiento a largo plazo, la gran mayoría no puede ni soñar con tener una casa propia".