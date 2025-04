El gobernador y el intendente de Guaymallén entregaron 84 casas del IPV

El barrio es parte del programa Mendoza Construye – Línea I (vivienda social) del IPV y fue construido por la empresa Oha Construcciones SRL. El costo del proyecto fue de 4.889 millones de pesos.

La Municipalidad de Guaymallén financió las obras de urbanización del flamante barrio Bonfanti: veredas, cunetas, cordón y banquina, losas esquinas, puentes vehiculares, peatonales y arbolado al igual que las obras de infraestructura: redes de agua, cloacas, eléctrica y alumbrado público.

La comuna también realizó una perforación que refuerza el caudal de agua potable al barrio y zonas aledañas con una producción de 150 m³/s, siguiendo los planos y las especificaciones técnicas de AYSAM, el cierre perimetral de la perforación y las medidas de seguridad.

entrega de casas Guaymallén 2.jpg Las casas entregadas en Guaymallén.

Calvente dijo que en la Argentina, “desde hace varios años, varias décadas que la venimos corriendo de atrás a la necesidad habitacional y eso va a seguir así hasta que la Argentina sea un país serio en donde el sistema financiero pueda ser parte de la solución, como ocurre en los países que tienen una economía ordenada”.

Por su parte el gobernador manifestó: “Estos 84 nuevos vecinos son representativos de los problemas para acceder a la vivienda propia que tienen la mayoría de los mendocinos que no nacen en una cuna de oro. Estas casas tienen un costo de 60 millones de pesos actualizados al día de hoy. Muy pocos mendocinos tienen ese monto, todo de una sola vez. Si no hay crédito, a tasa muy baja y subsidiado, que esté calzado con el ingreso de las personas, muy difícilmente puedan acceder a la casa propia”.

entrega de casas Guaymallén 4.jpg Alfredo Cornejo y Marcos Calvente con autoridades del Sindicato de Celadores (SUCEND).

Luego el mandatario explico que “el terreno lo aportaron asociaciones, entre ellos el Sindicato de Celadores, gente particular y ex empleados públicos también aportaron con el terreno. La Municipalidad de Guaymallén contribuyó con la urbanización, que no es un dato menor a la hora de hacer las casas y es un costo que no estamos contemplando. Y el gobierno provincial, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, está pagando la obra a la empresa constructora”.

Las casas

Las casas son de 2 dormitorios, con baño completo y cocina-comedor. La cocina cuenta con mesada, bacha de acero inoxidable y grifería. El piso es cerámico en toda la vivienda. La carpintería cuenta con puertas de chapa al exterior, puertas placas al interior y ventanas de aluminio con vidrio. La pintura completa con látex exterior e interior y cielorrasos. Se entregan con termotanque a gas, lavandería con pileta de lavar y grifería.

Con relación a las instalaciones con las que se entrega la vivienda, se detalla: instalación de gas con tres bocas: calefón, cocina y una estufa, instalación eléctrica completa, con tableros, llaves termomagnética, disyuntor e instalación de agua con tecnología de termofusión.