Alfredo Cornejo pasó por San Rafael, presentó a su candidato y caldeó el ambiente con el tema Seguridad

Cornejo dijo que San Rafael es el único municipio que no adhiere al 0.5 de alcohol permitido por la Ley de Tránsito de la provincia. “Paradójicamente es uno de los departamentos que no ha bajado sustantivamente los accidentes viales, ahí hay un tema de seguridad vial. Necesitamos del acompañamiento de los municipios para seguir trabajando en el tema. De San Rafael no lo hemos tenido”.

Y allí Cornejo trajo un tema caliente: las cámaras de seguridad, y recordó que la comuna donó hace un tiempo 28 cámaras al sistema interconectado y que aún no las ha instalado luego de que así se comprometiera con la firma de un convenio.

“Cada vez que vengo acá escucho que se acusa a la provincia de no haberlas colocado. El intendente ha firmado, junto con el gobernador Rodolfo Suarez, la rúbrica que aquí les muestro. Por escrito se comprometieron a instalarlas en un plazo máximo de 6 meses”, aseguró.

Las respuestas a Cornejo

El primero en responderle fue el titular del PJ de San Rafael, Mauricio Sat, quien dijo que Cornejo "No se pone colorado al hablar de seguridad en San Rafael, pero es quien se llevó el helicóptero al Gran Mendoza y a los policías sanrafaelinos. Ni hablar de las cámaras que compró el municipio y siguen sin instalarse. Basta de tomarle el pelo a los sanrafaelinos".

Captura Mauricio Sat.JPG

"Si quieren darnos el presupuesto de seguridad, no tenemos problema", fue una de las frases con que le respondieron a Cornejo.

El senador Pedro Serra también se quejó en las redes "(Cornejo) Nos dice a los sanrafaelinos que nos hagamos cargo de la seguridad y policía porque es nuestro problema y no del gobierno de Mendoza".

Captura Pedro Serra.JPG

Hace dos semanas Emir Félix en su discurso anual ante el Concejo Deliberante de San Rafael había criticado la gestión del gobierno provincial y la contrapuso a la transformación en obras "sin precedente" que esta realizando la comuna.

El cacique sanrafaelino había hecho hincapié en "el preocupante estado de las escuelas y el desmantelamiento que ha sufrido el Cuartel de Bomberos de la Policía". Le pidió a la gestión de Suarez que instale las 28 cámaras de seguridad que adquirió el municipio. “A casi 6 meses de haberlas adquirido, sólo han sido colocadas dos”.

Cornejo y la presentación de su candidato en San Rafael

El precandidato a gobernador Alfredo Cornejo presentó a Francisco Mondotte como aspirante a la intendencia de San Rafael por el Frente Cambia Mendoza. “Desde hace un tiempo estamos intercambiando propuestas, sobre todo en lo que tiene que ver a las funciones tradicionales que presta un municipio en materia de seguridad”, sostuvo el actual senador nacional.

Cornejo y Mondotte.jpg

En este sentido, Cornejo señaló que las comunas deberían involucrarse mucho más en el tema. “Francisco Mondotte quiere hacer foco en un plan de gobierno que cubra con el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) pero también involucrado en la seguridad”, detalló

Mondotte también se refirió al tema se Seguridad y habló de los ejes de su programa específico para esta área, entre ellos mencionó “el plan de Ojos en Alerta, que permitió involucrar directamente a la ciudadanía para detectar y denunciar irregularidades o situaciones que pudieran poner en peligro la seguridad ciudadana”.

También hizo hincapié en el programa de Alarmas Comunitarias que funciona en General Alvar y en Godoy Cruz, entre otros departamentos.

“No estamos inventando nada, son cosas que se pueden hacer efectivamente en San Rafael”, agregó Mondotte al dejar en claro que ninguna de sus propuestas “implican más gasto público, ni tampoco hace falta la incorporación de más trabajadores en la municipalidad. Lo que se necesita es capacitar a quienes hoy están en el municipio, darle más eficiencia al manejo de ese recurso humano y, sobre todo, a esos recursos materiales, a esos 14.246 millones de pesos del presupuesto. Solo con solo el 4% del Presupuesto Municipal podemos ponerlo en marcha”.