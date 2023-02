Alfredo Cornejo en un mano a mano tras su lanzamiento: "Con 5.000 empresas más, Mendoza volaría"

Y claro, en las encuestas también se apoyan para considerarlo el mejor precandidato posible para Cambia Mendoza. ¿Porque qué pasa si Omar De Marchi juega por fuera? Por los últimos números que tienen, por intuición, por análisis político, en la UCR creen que son entre 8 y 10 puntos los que representan a electores que valoran a ambos, a Cornejo y a De Marchi, y que, dado el momento, estarían en un brete al tener que optar por alguno de los dos.

¿Y si efectivamente De Marchi se aleja de Cambia Mendoza y "se lleva" esos votos en una general? Y ahí es cuando no la duda nadie y el nombre para el oficialismo no es otro que Alfredo Cornejo.

La entrevista a Alfredo Cornejo, horas después de su lanzamiento como precandidato a gobernador de Mendoza

- ¿Por qué decidió ser precandidato a gobernador nuevamente?

-No tomé la decisión yo del todo. Es un pedido de varios dirigentes de Cambia Mendoza, en particular del radicalismo y del gobernador Suarez. Siento que como parte de ese equipo debo asumirlo, primero compitiendo y luego, si resultase electo, haciendo un buen desempeño. Aunque claro, no es que haga cosas en contra de mi voluntad.

-Entonces, ¿por qué consideraron que era usted el mejor para ser precandidato?

-Creo que hay un sinnúmero de factores que contribuyeron a eso y es lo queme han manifestado. Factores no solo de performance electoral, sino también una cuestión de carácter porque se cree que será duro lo que venga.

También me lo han pedido dirigentes por fuera de la UCR, como empresarios o sindicalistas.

- ¿Qué le dice a quienes tildan que esta decisión es un fracaso suyo y del oficialismo?

-No lo veo como un fracaso, yo soy parte de un equipo y como tal siento compromiso con la gente.

Alfredo Cornejo 1.jpg Influir en la macro, la obsesión de Alfredo Cornejo.

Lo que necesita Mendoza para crecer y cómo

- ¿Cómo ve a Mendoza hoy?

-El país tiene un deterioro social y económico muy grande, que se ha agravado en los últimos años. Eso, sumado a que Mendoza no tiene commodities como granos, petróleo y gas en cantidad ni minería, que es lo que eleva el promedio salarial en provincias como San Juan o Neuquén, y entonces necesita de la Nación.

La matriz productiva de Mendoza es diversa pero requiere que no haya inflación para crecer. De ahí que el desafío que tengo -si fuera gobernador- es influir econmómicamente para ordenar la macro.

Pero volviendo al cómo la veo, veo que en lo que se refiere a competencias provinciales como la educación, la seguridad, la administración de Justicia y la salud pública, está mejor que siete años atrás.

Y en el plano económico ha sufrido el deterioro de la economía nacional. Por eso digo que el desafío es influir para traer inversiones.

- Pero con este panorama y un futuro duro a nivel nacional, ¿qué podemos esperar entonces en Mendoza?

"Mendoza necesita, como mínimo, 5.000 empresas más. Con eso y un Estado ordenado, Mendoza volaría" "Mendoza necesita, como mínimo, 5.000 empresas más. Con eso y un Estado ordenado, Mendoza volaría"

Y sí, el salario promedio es bajo y la inflación es demoledora. Los salarios en la agricultura te tiran para abajo el promedio pero los salarios privados están en mitad de tabla a nivel país y los públicos, por encima de la media.

- Pero las tasas de subocupación y de ocupación demandantes son las más altas de la Argentina. Eso significa que la plata no le alcanza al trabajador.

- Sí, es cierto.

- Entonces, ¿cómo puede influir un gobernador desde su provincia en la macroeconomía?

- Un gobernador puede tener incidencia -dicen desde la UCR que esa incidencia Cornejo la puede lograr gracias a su carácter y a su peso político- sea que haya un gobierno nacional del mismo o de diferente color político.

- ¿Suarez no la tuvo?

- Quien no la tuvo fue Anabel Fernández Sagasti -tiró Cornejo aunque no es ni fue gobernadora sino senadora nacional-. Y Suarez tuvo muy mala suerte, le tocó el gobierno nacional más malo de los últimos años, un gobierno con mala praxis y con torpezas como pasó con Portezuelo del Viento, que era un proyecto que generaría empleo, crecimiento, energías limpias y que se hacía con plata de los mendocinos. Pero no, ellos trajeron un problema donde no lo había, igual que hicieron con el tema de los mapuches, con todo lo que implica en lo económico.

- ¿Y qué haría con el dinero que era para Portezuelo del Viento si fuera gobernador?

- Inmediatamente lo pondríamos a funcionar. Ya tenemos proyectos (con Suarez y el equipo oficialista) que tienen que ver con el agua y cuanto más rápido se hagan, mejor.

- El turismo fue uno de los caballitos de batalla estrella de Mendoza y hoy nos encontramos con una baja que preocupó a todos.

- Tenemos muy buenos emprendedores turísticos y hay que ponerle el foco a eso.

Gobernar con los vencimientos de la deuda en dólares encima

- Al próximo gobernador, como a Suarez en 2023, le van a tocar vencimientos de la deuda en dólares cada seis meses.

- El porcentaje de la deuda de Mendoza es bajo en comparación del presupuesto. Pero volvemos siempre a lo mismo: necesitamos orden macro porque si no la deuda es un mayor problema.

Es hipócrita la decisión de la oposición de no dar el roll over porque el gobierno nacional, con Massa y con Guzmán, rollearon la deuda todos los meses. Es necesario encontrar una solución.

La deuda es sostenible con porcentaje del Producto y del presupuesto pero lo que es necesario es que los gobiernos puedan manejar sus deudas.

- Si hiciera falta, ¿se debería entonces modificar la letra de la Ley de Administración Financiera?

- Podría ser. La cláusula distintiva de la Constitución que exige los dos tercios para reestructurar deuda es sabia y está para evitar altos endeudamientos. Pero alguna solución hay que encontrar para que los gobiernos puedan manejar su propia deuda, como sí pasa en la Nación.

alfredo cornejo 2.jpg Alfredo Cornejo cree que la clave para que la deuda en dólares no se vuelva un problema pasa porque los gobiernos puedan "manejar" sus propios compromisos, como lo hace la Nación con mayoría absoluta en el Congreso.

Alfredo Cornejo por Alfredo Cornejo

- ¿Cómo se define políticamente?

-Como un luchador por la igualdad de oportunidades. Sí, es una definición del progresismo que no es regalar cosas sino el progreso social garantizando un estándar mínimo para que a partir de ahí cada cual crezca en base a sus esfuerzos.

Para ello se necesita un Estado inteligente y es por eso que creo que en educación quiero poner el mayor énfasis. También en materia de seguridad porque hemos mejorado los índices y lo podemos hacer mejor.

En educación, hoy igualdad de oportunidades es que los chicos terminen el secundario, que aprendan matemática y lengua, que aprendan inglés porque es la herramienta del futuro.

Creo que hoy estoy en mejores condiciones que hace años y vamos a pedir el apoyo pero no por lo que hemos hecho sino por lo que podemos hacer. Lo que sí da la experiencia pasada es una garantía de credibilidad.

- Y sobre Omar De Marchi, ¿qué tiene para decir?

-Solo diré que se defina.