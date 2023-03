Alejandro Vigil esquivó eufemismos y recalcó que "Mendoza no puede crecer mucho más en vitivinicultura"

"Además -sumó-, hoy vemos zonas que están saliendo de producción porque ingresan cultivos con mayor rentabilidad. Entonces es probable que nos vayamos concentrando hacia zonas de calidad, que de todos modos están muy limitadas por la falta de agua", detalló.

alejandro vigil4.jpg Entre viñedos locales y mercados internacionales, Vigil tiene una mirada panorámica sobre la industria del vino. Foto: Martín Pravata

Para explicar este "cuello de botella", Vigil puso como ejemplo el proceso que se viene dando en Gualtallary (Tupungato).

"Allá pasamos en dos décadas de cultivar 200 hectáreas a las alrededor de 2.500 que hay actualmente -marcó-. Pero hasta allí no llegan los ríos principales de Mendoza, por lo que no podemos plantar mucho más".

Y dejó una reflexión provocadora: "Sí, los proyectos inmobiliarios nos han corrido un poco de ciertas áreas, pero en la viticultura hoy el principal problema es que nos falta el agua".

►TE PUEDE INTERESAR: La Aduana frenó un contrabando a Brasil de 9.288 botellas de vino de primera marcas

Los cambios mundiales en el consumo del vino

Otro de los ejes que analizó el entrevistado fue el de los cambios en el consumo de vino, un fenómeno que se viene registrando a nivel global.

"La gente está tomando menos pero mejor", resumió Vigil. "Tenemos que encontrar la manera de que nuestras zonas de alta calidad incorporen cultivos que sean más eficientes y más rentables por metro cuadrado cultivado. Es hacia allí que tenemos que ir".

En contraste con otros analistas, el referente de Casa El Enemigo opinó que "hoy no es factible sostenerse con la baja gama". "Veo muy difícil crecer en esos segmentos; aunque sí creo que en algunas zonas podríamos hacer volumen con una calidad distintiva. La uva criolla o el Bonarda llegan bien al segmento de chicos de entre 20 y 30 años; son un buen ingreso al mundo del vino", aseveró.

El gran debate, en ese sentido, tiene que ver con lo que ocurrirá con un mercado doméstico donde los índices de pobreza crecen de forma apabullante. Muchos consumidores no tienen 5, 10 o 20 dólares en el bolsillo para destinarlos a un vino.

"Obviamente -intervino Vigil-, no quiero que salga de la mesa nuestro vino del día a día. Hasta hace muy poco, mi padre compraba sus dos damajuanas semanales. Eso no lo tenemos que perder, pero a la vez hay que tener en cuenta que existe una tendencia mundial que va para otro lado. Como empresarios y como Estado tenemos que mirar eso. Y armar los colchones para que después las caídas no sean tan dañinas".

Caminos del vino.jpg Vigil dice que si no se optimiza la distribución del agua será muy difícil aumentar las exportaciones vinícolas.

►TE PUEDE INTERESAR: Martín Hinojosa adelantó que el dólar vino regirá desde el 1 abril hasta fines de agosto

"Si desaparecen los productores desaparece la cultura del vino"

Estos procesos internacionales generan un impacto en la vida rural, y es de esperar que a mediano plazo se verifiquen ciertos conflictos con relación a la dinámica poblacional de las zonas cultivadas. Para Vigil es importante que esas modificaciones no vacíen los campos.

"Lo que pasa es que si desaparecen los productores, desaparece la cultura del vino", sentenció. "Creo que estamos en una coyuntura interesante para pensar la ruralidad y para imaginar contextos en los que las empresas no necesariamente tengan muchos viñedos sino que puedan trabajar con proveedores de altísima calidad que nos permitan sostener a esta red de gente viviendo de la uva", imaginó.

En la misma dirección, Vigil sugirió que quizás sea buena idea evitar una concentración exagerada de la tierra. "Tenés jugadores que pueden hacer vinos de gran calidad con poco volumen y crecer bien", justificó.

►TE PUEDE INTERESAR: Tren Mendoza-Buenos Aires: cuáles son los precios, cómo son los vagones y dónde tomar mate

Temas estructurales y coyunturales

En el diagnóstico que compartió con Conexión Agro, Vigil subrayó permanentemente la distinción entre los temas coyunturales y estructurales que enfrenta el vino.

El agua es estructural, al igual que las retenciones, la falta de crédito y la falta de inversión. Luego hay asuntos más pedestres como la aplicación del dólar Malbec, que para el especialista puede significar una ayuda pero -según lo que ha trascendido- no tendrá una vigencia acorde con los tiempos que maneja la actividad.

"Tenemos al dólar sumamente atrasado para la exportación y a la vez costos elevadísimos en dólar blue, con elementos van por arriba de la inflación, como nos pasa con el vidrio o el cartón. Y la gente no entiende que nosotros, cuando exportamos, recibimos pesos, no dólares. Esos pesos, además, se pagan según el dólar oficial", contó.

Ampliando el foco, resumió: "Si queremos duplicar o triplicar las exportaciones de vino de Argentina, estamos hablando de plantar 20.000 o 25.000 nuevas hectáreas de Malbec. Eso tiene un costo imposible de asumir por el sector privado de forma directa. Lo puede asumir sólo con algún tipo de financiación. Necesitamos que la banca privada tenga condiciones para afrontar esa demanda".

"El mayor inconveniente, sin embargo, es la falta de agua. Mendoza tiene aproximadamente 5.000 kilómetros de cañerías y hay 500 que están en mal estado y que es urgente reparar", insistió Vigil.

►TE PUEDE INTERESAR: Massa pidió una auditoria a la Universidad de Buenos Aires por el canje de bonos en dólares de ANSES