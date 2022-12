Alejandro Vigil criticó al bono de fin de año y pidió mejores condiciones para la exportación de vino

Vigil 2.jpg Vigil se considera un optimista, lo que no quita que pueda avizorar los problemas que tiene la industria del vino en Argentina.

Con esas premisas, Vigil avizoró un 2023 "con muchos desafíos" donde habrá que hacer esfuerzos para no perder mercados.

"Vos pensá que el segmento que Mendoza más ha vendido en su historia, que es el de los vinos que salen 10 dólares por botella, hoy no se puede trabajar bien porque si lo hacés vas a pérdida. Te dan 150 por cada dólar que conseguís y los costos nos han subido a ritmo inflacionario", se quejó.

Las presiones sobre la producción y las condiciones para exportar vino

En ningún momento el entrevistado pidió bajar salarios, pero sí subrayó que la implementación de un bono de fin de año justo cuando hay que afrontar el pago de aguinaldos y vacaciones representa otro obstáculo más para los sectores que pretenden invertir en la provincia.

"Yo tengo una visión optimista, aunque entiendo que va a ser difícil repuntar. Igual siempre digo que si hemos sobrevivido a la pandemia, vamos a seguir adelante. No hay que volverse loco, sino trabajar e invertir inteligentemente", observó.

En esa dirección, Vigil reclamó un plan para catapultar las exportaciones mendocinas. "Yo todavía no me siento reflejado en un plan estratégico, porque creo que no se abordan en serio problemas fundamentales como la falta de agua o la necesidad de que todos los trabajadores de la cadena tengan buenos ingresos", dijo.

Y agregó: "La verdad es que si yo quiero duplicar mis exportaciones tengo que sumar hectáreas cultivadas, y eso requiere que tenga acceso al agua y a un ordenamiento territorial que hoy no están".

En cuanto a la actividad turística, el titular de Wofa destacó que los visitantes extranjeros "han vuelto a Mendoza" y que se ha mejorado la calidad de los servicios.

"En el caso del segmento premium vamos a estar muy bien, pero quienes se dedican a otro tipo de consumidores siguen afrontando costos muy elevados y una rentabilidad en baja. Y esa baja en la rentabilidad atenta contra la inversión. Hoy son muchos los que en lugar de sumar camas ponen su dinero en el banco, porque les ofrecen ahí mejores perspectivas", cerró.

Ale Vigil chachingo.jpg Una de las viñas que recorrió Vigil durante las últimas semanas.

Un fin de año excepcional

Vigil tuvo un fin de año impresionante. El vino Gran Enemigo Gualtallary 2019, de la Bodega El Enemigo (Catena-Vigil), obtuvo 100 puntos Parker; en tanto que otras etiquetas que llevan su firma consiguieron 99 puntos.

El mendocino ya había dado el salto a los 100 puntos en 2018, cuando hizo que por primera vez un vino argentino obtuviera un puntaje perfecto en el sistema que diseñó el especialista Robert Parker y que marca tendencia desde 1978.

