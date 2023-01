Alberto Fernández lamentó la ausencia de Rodolfo Suarez en el acto en Mendoza: "Tal vez alguien lo confundió"

alberto fernandez en mendoza somos lavalle.jpg Unas 300 personas acompañaron al presidente Alberto Fernández en el acto oficial que se llevó a cabo en Lavalle, Mendoza. Foto: Axel Lloret. Axel Lloret

"Recorro el país tratando de escuchar a los vecinos y llevar soluciones. Tal vez (Suarez) interprete que un video o un discurso puede ser de campaña pero es solo una interpretación. Mi única preocupación es que la Argentina se ponga de pie y no vuelva a caerse", advirtió el Presidente, quien cerró su discurso con un saludo para el gobernador de Mendoza.

Oyéndolo en primera fila estuvieron los intendentes peronistas Emir Félix, Martín Aveiro, Fernando Ubieta y Matías Stevanato. En la mesa principal lo acompañaron el intendente de Lavalle, Roberto Righi, y el ministro de Planificación de Mendoza, Mario Isgro, que fue el único representante del oficialismo local.

alberto fernandez en mendoza intendentes.jpg Intendentes peronistas acompañaron a Alberto Fernández en Lavalle.

El desplante de Suarez y la respuesta de Alberto

"No quiero ser hipócrita; no voy a acompañar a Alberto Fernández en su visita a Mendoza", decía el martes Rodolfo Suarez en diálogo con radio Nihuil. En ese momento, el gobernador acusó no estar de ánimo para recibir al Presidente luego del laudo por Portezuelo del Viento, que fue contrario a los intereses de la provincia.

Así, el representante oficial del Gobierno fue el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro, quien incluso ocupó un lugar en la mesa principal del acto que se llevó a cabo en Lavalle.

"Alberto está en modo campaña, él mismo lo ha dicho", decía Suarez argumentando su ausencia.

Estas palabras motivaron la respuesta del Presidente, quien durante el discurso en la inauguración de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, aseguró que las obras del Gobierno "no tienen un sentido electoralista".

El presidente pidió "parar el maltrato e iniciar un diálogo que nos fortalezca a todos”, y aseguró que hasta el 10 de diciembre “seguirá trabajando y poniendo en marcha obras concluidas”.

"Lamento que Rody no esté con nosotros. Creo que se equivocó. Igual le mando un abrazo", cerró Alberto Fernández después de repasar las obras que la Nación está realizando en Mendoza.