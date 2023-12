Afirmaron que en Mendoza adelantan vacaciones al personal del sector de la construcción

►TE PUEDE INTERESAR: Este miércoles habrá manifestaciones en todo el país y debuta el protocolo antipiquetes de Bullrich

Obras en la Ruta 40.jpg La continuidad de los trabajos en la Ruta 40 es una incertidumbre frente a la ausencia de nuevas autoridades que den directrices a las constructoras. Fuente/ Vialidad Nacional

"Hoy cómo se han disparado los costos, por ejemplo, de la tonelada de asfalto que se fue de 614.000 pesos a más de $1 millón, hacen inviable que continuemos con los mismos contratos, por eso tomamos esta decisión y entendemos que puede extenderse más de un mes. Es imposible no parar las obras en este contexto inflacionario", confirmó el empresario.

Con un clima que embarga de dudas al sector de la construcción, Candeloro aseguró que hubo despidos, aunque no precisó la magnitud, justamente de estos emprendimientos nacionales.

"No tenemos estadísticas, pero hubo recortes y tampoco se han regularizado las certificaciones de los servicios. A nivel nacional se habla de 450.000 empleos que se han perdido, esperamos los datos del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Construcción) que es donde se tramita el seguro de desempleo.La situación es crítica para todo el rubro", detalló.

Aún en el cargo de delegado de Vialidad Nacional, Amstutz recalcó que aguarda a su reemplazante y se encuentra a la espera de noticias de la nueva gestión, pero mientras tanto, "debemos custodiar y mantener la infraestructura para seguir dando un servicio y estar al frente de los requerimientos de las constructoras".

Variante palmira 1 Variante Palmira, otro de los proyectos comenzados y paralizados por ahora.

Amstutz afirmó que hasta hoy de los anuncios realizados por la presidencia y ratificados por el ministerio de Economía, "lo único que han generado es crear más incertidumbre y un desconcierto en las empresas que han frenado fuertemente el ritmo de obra que se estaba ejecutando, si bien ya veníamos con una ralentización de los trabajos".

"Lo que está ocurriendo es que las empresas les están dando licencia a su personal, hasta el 15 de enero, algo que siempre se hizo, pero no tanto tiempo, hay un esquema de incertidumbre que hace que las empresas en general tomen recaudos porque no saben de qué manera van a recibir los cobros", amplió.

Obra pública como la Variante Palmira y el Túnel Internacional se realizan con fondos de financiamiento externo y según aclaró Amstutz, "si paran le generan intereses punitorios al Estado por no avanzar con fondos que ya están imputados".

Respecto de otras obras que se realizan con fondos del tesoro nacional, como es el caso de los puentes el funcionario opinó que pararlas representará un deterioro, como es el caso de la Doble Vía a San Juan (Ruta 40). Y recalcó: "No me imagino que esa obra pueda pararse tanto tiempo con cortes y desvíos, como la necesidad de los puentes para que las personas puedan transitarlos".

El impacto en la construcción de viviendas

Desde la Cámara de Constructores Independientes de Mendoza, (CECIM), su titular, Dalmiro Barbeito también lamentó que se hayan tenido que poner en pausa la ejecución del programa Procrear, también financiada desde Nación y la planta cloacal de Malargüe.

"Nosotros decidimos parar, sostener el pago de los sueldos y dar vacaciones porque no sabemos qué va a pasar. Nadie quiere llegar a la medida extrema de despidos, pero no se están concretando los pagos de las últimas certificaciones de servicio. Es decir estamos poniendo fondos de los que no disponemos", señaló.

Por otra parte, como empresario, enmarcado de la Cámara de la Construcción, Marcelo Bargazzi dijo que no hay certezas que avance tendrá un plan habitacional realizado en Tunuyán con fondos de este tipo y si la municipalidad podrá terminar las casas.

"Hoy es ínfimo el atraso de la certificación, pero no sabemos cuál va a ser el futuro de este proyecto", resaltó.

