Alfredo Cornejo y Rolo Figueroa acordaron exigir a la Nación la finalización de la ruta 40

Los intendentes destacaron la importancia de la colaboración entre provincias para lograr objetivos comunes y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Sur. En este sentido, se comprometieron a trabajar juntos y exigirle a Vialidad Nacional que termine la obra de asfalto en la ruta 40, una vía de comunicación clave para el desarrollo económico y turístico de la región.

ruta 40-Alfredo Cornejo-Rolando Figueroa.jpg Una imagen aérea de la ruta 40 en Malargüe, donde estuvo Alfredo Cornejo y una comitiva, entre ellos el neuquino Rolando Figueroa.

Alfredo Cornejo habló de la importancia de la ruta 40

“Neuquén es una provincia hermana para nosotros, con la que compartimos una actividad económica complementaria. A pesar de que muchos mendocinos trabajan en esa provincia y viceversa, nos sentimos desconectados. La actividad petrolera es especialmente fuerte en Neuquén en los últimos años y estoy seguro de que, con un gobernador emprendedor como Rolando, esta industria se fortalecerá aún más. Pero no se trata solo del sector petrolero, hay muchas otras áreas en las que podemos colaborar y fortalecer nuestra relación”, manifestó Cornejo.

En concreto, el precandidato a gobernador señaló que "si tengo la suerte de ser reelecto como gobernador, nos comprometemos a exigir al Gobierno nacional la finalización de la ruta 40, específicamente en el tramo de Malargüe a Chos Malal”.

Cornejo sostuvo que hay un "compromiso de luchar firmemente por esta ruta, a pesar de que sea competencia nacional y las provincias no tengan facultades directas sobre ella. Sin embargo, la necesitamos en gran medida y es lamentable que aún no se haya terminado en tiempo y forma. No importa qué gobierno nacional esté en el poder, seguiremos exigiendo su finalización”.

Alfredo Cornejo en el Sur.jpg

"Durante mi gestión como gobernador, logramos obtener del gobierno nacional una suma considerable de 1.023 millones de dólares por la promoción industrial. Actualmente, también estamos planteando una compensación por las regalías hidroeléctricas mal liquidadas de nuestras represas y buscamos la provincialización de las mismas”, explicó el senador nacional.

El gobernador electo de Neuquén, Rolando Rolo Figueroa, destacó que "Mendoza y Neuquén son dos provincias hermanas que cada vez más trabajan juntas. Nuestro interés principal es concretar la culminación de la ruta 40, ya que consideramos que esta vía es clave para la comunicación en Argentina”.

El neuquino agregó que en la actualidad "enfrentamos obstáculos debido a una hernia discal que nos impide conectarnos como deseamos. Esto es especialmente relevante para restablecer el transporte público adecuadamente y desarrollar circuitos turísticos conjuntos, incluso para facilitar el acceso a Chile a través de diferentes corredores. En este sentido, visualizamos la importancia de finalizar también la ruta 6 y convertirla en un corredor nacional que permita el paso internacional Pichachén y una ruta directa hacia Buenos Aires, lo cual beneficiaría el transporte hacia el Sur de Mendoza”.

Captura de Pantalla 2023-06-02 a la(s) 21.27.43.png

"Tenemos una agenda común con muchos puntos de desarrollo y trabajo en conjunto. Además de la energía, que nos está llevando a trabajar en colaboración y lograr importantes avances en exportación de nuestra producción, tenemos la oportunidad de convertirnos en una región que pueda abastecer de gas al mundo y al resto del país gracias a Vaca Muerta. Esto es fundamental para generar y equilibrar nuestra balanza de pagos y aspirar a una balanza positiva, aumentando nuestras exportaciones”, manifestó Rolo Figueroa.

El encuentro entre Cornejo y Figueroa fue valorado como un gesto de diálogo y colaboración entre provincias, y se espera que este compromiso conjunto se traduzca en acciones concretas en beneficio de la región.