"No hace mucho tiempo Laura Montero presentó un proyecto de reforma de la Constitución muy bien trabajado, de abajo hacia arriba, incluso con los Concejos Deliberantes, y fue el oficialismo el que lo bajó. Nosotros tenemos expectativa de trabajar un proyecto, pero más serio, más consensuado y más diálogo político porque este no lo tuvo nunca", disparó Bermejo hacia el interior del radicalismo, en declaraciones al programa Primeras Voces, de Radio Nihuil.

Rodolfo Suarez discurso Asamblea Legislativa.jpg Por tercera vez consecutiva, el gobernador Rodolfo Suarez volvió a insistir con reflotar su proyecto de reforma de la Constitución provincial.

Alineado con los argumentos que dio este domingo la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, para ratificar que por mandato partidario el PJ no tratará el proyecto de reforma de la Carta Magna de Suarez, Bermejo insistió en que "reformar la Constitución no le resuelve los problemas a la gente, cambiarla uno o dos años antes, no nos va a mover la aguja. El gobernador cree que vive en Macondo, en una ciudad ficticia y se preocupa de temas que no son los que le importan a la gente", cuestionó el ex intendente maipucino.

Para sostener la necesidad de aquella falta de diálogo con la que aseguran se gestó el proyecto de reforma de la Constitución, el diputado nacional puso de ejemplo cómo funcionó el programa de Mendoza Activa.

"Eso salió bien porque hubo un ministro (Enrique Vaquié) y un vicegobernador (Mario Abed) que se tomaron el trabajo de ir por todos los departamentos hablando con todos los intendentes, con la oposición y terminamos sacando una ley casi con unanimidad, eso es lo que hay que recuperar en Mendoza que perdió el diálogo político", comparó Bermejo.