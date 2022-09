Embed

Cada dos años, personal técnico recorre cada sector controlando los índices de servicialidad de las vías de circulación. Amstutz reconoció que es lógico que con el tiempo se sufran desgastes en las rutas y que es imposible mantener "intactos" los 2.400 kilómetros que tiene Mendoza. Así es cómo se establecen las prioridades para la reparación o mantemiento de las calzadas.

accidentes en mendoza micro san martin hinchas de boca.jpg El vuelco del micro con hinchas de Boca que volcó este miércoles pasado el mediodía en San Martín. Por el accidente, una mujer de 31 años perdió la vida. Foto: Gentileza

Las mediciones en la ruta 7

Pero aclaró que en el tramo de San Martín de la ruta 7, donde se registró el siniestro con los simpatizantes de Boca, "estamos en una zona calificada como de mínima dificultad, en el escalón más bajo de las mediciones, por lo cual estamos muy cercanos a garantizar que el accidente no se produjo por el abollamiento de la ruta. No estoy diciendo que no tenga deformaciones, pero las mismas fueron calificadas y tenemos los planos de riesgos para mostrárselos a quien quiera".

Sí existen otros sectores de la ruta 7, en Guaymallén y Maipú, donde los grados de deformaciones ya se encuentran en un nivel de alto riesgo de accidentalidad, aseguró el funcionario, por lo que Vialidad llamará a licitación para arreglarlos en el corto plazo.

ACCIDENTE CON HINCHAS DE BOCA EN MENDOZA.jpg Más de una decena de heridos dejó el accidente del colectivo con simpatizantes de Boca. Seis personas aún están internadas. Foto: Télam

"Vemos día tras día cómo se va ondulando por los materiales usados y el alto tránsito de la zona", advirtió el jefe comunal de San Martín respecto del camino en el que se concretó el accidente del colectivo proveniente de Buenos Aires. Como consecuencia, murió una mujer de 31 años identificada como Paola Fleitas. Aún seis personas permanecían internadas por las lesiones sufridas.

Paola-Freitas-mujer-que-murió-en-el-accidente-con-hinchas-de-Boca-2.jpg La hincha de Boca de 31 años que falleció tras el vuelco.

Uno de los choferes que conducía la unidad ya fue imputado por homicidio culposo y los investigadores ordenaron pericias para corroborar el estado de las ruedas ya que la principal hipótesis apunta a que el siniestro fue motivado por la explosión de uno de los neumáticos; y del asfalto.

