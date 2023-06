A Orozco le renunciaron el contador general y su director de Asuntos Legales: "Es imposible controlar"

Daniel Orozco parrilla.jpg Orozco y su precandidato a sucederlo, Martín Bustos, hicieron un almuerzo para "homeneajear" a empleados el 1 de mayo.

Dos portazos más en la Municipalidad de Las Heras

“El debilitamiento de control de legalidad, sumados al desajuste de la cuenta que contempla el gasto en personal y la acefalía de la Dirección de Compras constituyen un entramado que es una verdadera bomba de tiempo”, apuntó en su mismo descargo el ex director de Asuntos Legales la intendencia. Su mensaje fue enviado al despacho del médico, del que ahora están fuertemente distanciados los dos hombres que pegaron el portazo.

Homan es un cuadro técnico del radicalismo que comenzó sus tareas siendo asesor del legislador Raúl Ferrer, allá por inicios de la década pasada. Después trabajó para la campaña que depositó a Orozco en Las Heras en 2015 y desde entonces se desempeñaba a cargo de unas 80 personas en el área de Legales. “No me considero militante, pero sí he sido siempre radical”, puntualizó a Diario UNO.

Por su parte, Javier Tolin sí milita en la Agrupación Alem –la misma que tiene funcionarios en la gestión de Marcelino Iglesias, donde fue funcionario- y, como contador, se desempeñaba en ese ámbito dentro de la municipalidad. Cercano al ala de Alfredo Cornejo en sus redes, escribió que en los últimos tiempos del galeno al frente de Las Heras ha habido “desidia administrativa y falta de interés por las responsabilidades”. A eso, sumó que se cometieron errores y excesos en torno a la planta de personal.

"Orozco tiene caprichos personales"

Los reclamos que ambos renunciantes le hicieron a Orozco tienen que ver con supuestas irregularidades, tanto en el control de los fondos, como en la administración de la planta oficial que tiene el municipio. Este último ha sido uno de los puntos centrales en la crítica que le hacen desde Cambia Mendoza, con anuncios de que habría reclamos judiciales por la posible mala gestión del presupuesto y asegurando que se llegaba a los casi 200 empleados.

homan garcía.jpg Mauro Homan, junto a la diputada Daniela García (UCR).

A eso, se sumaron otros dardos apuntados directamente contra quien hoy es precandidato a vicegobernador. “La ética que rige mi conducta no tolera ciertas decisiones de gasto. Si bien están legalmente habilitadas, no condicen con los tiempos que corren y la imprescindible austeridad”, marcó Homan.

Consultado por este diario, dijo que tenía que ver con la priorización de gastos suntuarios cuando había que pagar o atender asuntos a los que él considera de mayor importancia.

“Tiene que ver con cómo se decide gastar. Yo sólo controlo procesos, no el punto a donde va el dinero, pero cuando las prioridades no coinciden con las mías, tomo decisiones. Y en este caso es lo que ocurrió, como con el excesivo gasto en publicidad, que no me pareció bien. Esto, aclaro, ya es exclusivamente personal”, contestó.

Entre ambas cartas, se habla de “desbarajuste general”, de debilitamiento de los procesos para el control de la gestión y de “caprichos personales”, que le atribuyen tanto a Daniel Orozco como a algunos de sus colaboradores más estrechos. Tolin directamente le enrostra una posible intencionalidad de transgredir las normas y le marca que desoyeron constantemente sus recomendaciones en torno al servicio público.

tolin javier.jpg Tolin insinuó que las demoras en entregas de cierta información fueron para evitar los debidos controles.

“Se cometieron errores y excesos con respecto a la planta de personal de la institución. Se llegó al absurdo máximo de desestimar la comparación entre los sueldos que se pretendían pagar y las autorizaciones presupuestarias otorgadas para el ejercicio en curso por el Honorable Concejo Deliberante”, denunció el ex funcionario.

“Lo expresado llevó a que las novedades de personal, entregadas en forma extemporánea al departamento encargado de las liquidaciones, quizás con la finalidad de sortear de esa manera los necesarios controles, tuviesen que ser liquidadas el mismo día previsto para el pago”. Esto hizo que debieran abonarse sin poder hacer un adecuado análisis de esas decisiones y de todos los montos, cerró su denuncia Tolin.

