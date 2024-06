A dónde va lo que te roban en Mendoza y quiénes se encargan de recuperarlo

Hay iphones que deben estar ardiendo; acalorando y quemándoles las manos a sus dueños como una brasa. Si no, ¿cómo se explica que los estén reventando en Facebook a menos de 120 mil pesos, cuando no es ni la mitad de lo que valen en el mercado? Es eso o poseen algún defecto grave; o quienes los ofrecen no tienen idea de cuánto cuestan. O, una posibilidad más: son robados. El martes, el Gobierno logró aprobar una ley que buscará desbaratar a quienes hacen negocios con los bienes de la delincuencia en Mendoza.