La estrategia futbolera de los bares de la Arístides para repuntar el consumo en plena recesión

Bares de la Aristides con Copa America2.jpeg Los colores celeste y blanco copan los decorados de los bares de la calle Arístides. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

A su vez, un municipio se destacó del resto en el Gran Mendoza ya que -en modo mundialista- ante cada disputa de la Selección abre las puertas de uno de sus espacios culturales para ofrecer la transmisión futbolística junto a una pequeña oferta gastronómica.

Se trata de Godoy Cruz, cuya municipalidad propone ver a la Selección degustando hamburguesas y pizzas con cervezas y gaseosas en el Espacio Arizu.

Más entretención para captar consumidores en la Arístides

Pinta Tinta Restobar lleva apenas hace 2 años en la calle Arístides de Ciudad. Y su responsable, Luis Lucero, confesó: "Está muy parado todo, muy difícil, encima en los primeros fríos la gente no sale". No obstante, consideró que "estrategias como las del fútbol, ahora por los partidos de la Selección en la Copa América, están buenas porque todo sirve, aportan aunque no demasiado; la gente viene a ver el partido, te consume muy poco y se va enseguida".

"Yo no vivo del bar, lo sostengo con mi otra empresa en el 90% hasta que arranque la temporada, así que hay que aguantar", reveló el empresario y afirmó que el sector gastronómico sufre el 30% de baja en el consumo "en los últimos dos meses, por lo menos; el turismo ha disminuido, mal".

Con optimismo, Lucero dijo que espera "repuntar a full para las vacaciones y sobre todo para el Día del Amigo, el 20 de julio, que siempre se elige salir a festejar".

Bares de la Aristides con Copa America Basilicas.jpeg Basilica's es uno de los lugares que ofrece mirar el partido en pantalla grande mientras se disfruta de su gastronomía en la Arístides. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Andrés Blat es el encargado de Basilica's bar, un espacio que lleva 20 años de trayectoria en la Arístides. "Los partidos nos benefician, sobre todo por el horario, tenemos un hermoso lugar adentro, climatizado, con pantalla gigante, sonido, y un par de marcas que nos apoyan regalan cotillón y hacen happy hours en tragos", apuntó desde su comercio nocturno.

Blat definió a Basilica's como "un lugar de entretenimiento", ya que el bar cuenta con 12 mesas de pool, jenga, cartas, juegos de dados, "así que ofrecemos todo el tiempo entretención y no sólo fútbol; nuestro público es también familiar, no dejamos entrar a menores de edad solos sin un adulto responsable".

Las bajísimas temperaturas no colaboran con el consumo en la gastronomía

Al dar un resultado prematuro sobre la estrategia futbolera de los bares de la Arístides, Marcos Herrera, de Hangar 52, diferenció los dos partidos que hasta hoy ha jugado Argentina en la Copa América. "El primero cayó jueves y feriado, trabajamos mucho con turismo nacional, se llenó como si fuera un partido del Mundial; en cambio, el martes las bajas temperaturas nos complicaron y el bar estuvo al 70% de su capacidad con clientes sobre todo mendocinos", explicó.

El año pasado, este bar aplicó una estrategia similar para el Mundial Sub 20 que se jugó en Mendoza. "Gracias a eso no tuvimos casi temporada baja, este año sí. Está todo muy tranquilo, estamos expectantes a ver qué va a pasar", manifestó el empresario, quien anticipó que su bar tiene "una de las pantallas más grandes para ver el partido en la Arístides, pusimos otra afuera y este sábado vamos a poner una tercera pantalla adentro", un despliegue de la magnitud a los que suelen hacer para los Mundiales de fútbol.

Herrera opinó que "los fines de semana no vemos que haya caído la concurrencia, pero desde finales de abril se nota mucho la caída durante los días de semana". Además, comparó que el año pasado no hizo tanto frío como este año "y la Arístides se caracteriza por sus veredas, nosotros tenemos mucho lugar adentro pero se nota el parate por las bajas temperaturas".

Futbol en Hangar 52.jpeg Hangar 52, otro de los bares de la Arístides que se suma a la movida futbolera. Foto: Gentileza Hangar 52

Según su dueño, Hangar 52 se caracteriza por ser "más bien popular, trabajamos en el 70% con público local y para los partidos tenemos promociones especiales y sorteamos premios a quienes acierten el resultado del partido".

Herrera afirmó que "nuestros precios son accesibles porque queremos que la gente venga a pasarla bien sin gastar tanta plata, y que nosotros tengamos el bar lleno todo el año; la Arístides está catalogado como un lugar caro y la verdad que no es así, hay de todo, la primera cuadra es muy barata".

La recesión atraviesa a todo el sector por igual

Los dueños de bares de la Arístides entrevistados por Diario UNO coincidieron en que la merma en el sector no les es indiferente. Algunos más, otros menos, lo cierto es que la recesión del país los atraviesa de alguna manera, y por ello redoblan los esfuerzos con estrategias marketineras para mantenerse a flote.

"El rubro gastronómico viene en baja, tanto en el turismo con el que se trabaja mucho como en el público local que consume muy poco", advirtió Martín Paniagua, al frente del local Papanato de la Arístides.

Y sostuvo que la Copa América vino a reactivar un poco la movida al ofrecer a los clientes disfrutar en sus bares los partidos de la Selección argentina. "Sin embargo, venimos de un fin de semana extra largo que no fue tan fuerte, no hicimos diferencia como otros años", manifestó y refirió a que "los impuestos y servicios aumentan, entonces la ecuación no cierra".

Bares de la Aristides con Copa America1.jpeg

Paniagua se mostró confiado en "levantar" las ventas con la llegada del receso invernal y -sobre todo- "con los aguinaldos que le den un respiro a la gente para que salgan a consumir y disfrutar de la gastronomía".

Andrés Civit está a cargo del bar Beerlin y además es miembro de la comisión directiva de AEHGA Mendoza (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines). Consideró que la estrategia de marketing con propuestas que tienten al consumidor, como la que desarrollan a propósito de la Copa América, "ayudan a mover el sector, aunque está mejor para los días de semana que transmitimos los partidos y es cuando captamos más gente, ya que los sábados se suele llenar el bar y capaz quienes van no estén interesados en ver fútbol porque los sábados se sale con otro espíritu".

Un municipio se prende a la Copa América con gastronomía

El Municipio de Godoy Cruz propone una Fan Fest para vivir la Copa América 2024 en el Espacio Arizu, con la transmisión de los partidos de la Selección argentina y una oferta gastronómica que pretende ayudar a reactivar el sector.

La Fan Fest Copa América 2024 va por su tercera fecha, en busca del triunfo -de Argentina y de su convocatoria-. Pensado para asistir en familia o con amigos, el Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz) abre este sábado a las 20 para alentar a la Selección contra Perú.

El partido se verá en pantalla gigante, con sonido envolvente, ambiente climatizado y sorteos. Los asistentes podrán degustar hamburguesas y pizzas dispuestas en foodtrucks instalados allí, además de una barra con cervezas artesanales y gaseosas. A esto se suman intervenciones musicales.

Copa America en Espacio Arizu1.jpeg Con intervenciones musicales y gastronomía, el Espacio Arizu transmite los partidos de la Selección argentina. Foto: Gentileza Municipalidad de Godoy Cruz

Las entradas para ingresar al Fan Fest Copa América 2024 varían de $3000 a $9000, de acuerdo al combo que se elija consumir. Se pueden adquirir a través de www.showstickets.ar.

Cambia el consumo y falta formación en gastronomía

Como integrante de AEHGA, Andrés Civit reconoció que el consumo cayó, que las temperaturas bajísimas no ayudan y que "cuando hay turismo la cosa cambia significativamente". Estimó en el 30% la disminución del consumo gastronómico en Mendoza durante los últimos dos meses. Y aseguró que no ha habido despidos masivos en el sector.

Las expectativas son las mejores para él, "creemos que julio será un buen momento, siempre en gastronomía mayo y junio son los meses más flojos", opinó y apostó a que la situación económica del país mejore.

Además, destacó que "no hemos hecho reducción de personal, se sigue trabajando de la misma manera, inclusive estamos incorporando gente en algunas áreas", contó el encargado de Papanato y reveló: "Hasta se nos hace difícil conseguir gente, por ejemplo llevo dos meses buscando cocineros y no lo logro, falta formación y capacitación en la industria gastronómica".

Calle Aristides.jpg La Arístides es uno de los polos gastronómicos de la Ciudad de Mendoza, que se destaca por su cantidad de bares.

El empresario evaluó que la baja en el consumo se da, principalmente, en que "se consume de otra forma". Esto es, "hay menor consumo pero la gente termina saliendo igual, se disminuye la calidad del consumo; salen a tomar algo y no a comer, por ejemplo".

Lo afirmó en base a que el consumidor que antes salía a comer tres veces por semana, ahora sale una; y hacen una selección exhaustiva del lugar adonde irán a consumir y la forma en que consumen. "Buscan precio y prefieren comer en casa y salir a disfrutar un cóctel que hacer las dos cosas afuera", concluyó.