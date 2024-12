Video: retiraron al camión volcado y se habilitó el tránsito en Ruta 7 para todo tipo de vehículos

Aquí, el video del operativo para retirar al rodado:

Embed

Una larga espera

Lo cierto es que el camión de 40 mil kilogramos de peso que volcó el sábado en la Ruta 7, cuyo conductor murió en el lugar, permaneció largas horas sobre media calzada entre el túnel 7 y el 8 en la alta montaña, específicamente en el km 1.135 de esa ruta.

Durante el sábado trabajaron dos grúas para correr el vehículo, pero no pudieron retirarlo. Indicaron que este lunes, como finalmente ocurrió, llevarían una tercera grúa para sacar el pesado rodado que transportaba paneles solares hacia Mendoza.

El propio comisario Mario Lucero, que tiene a su cargo la coordinación de personal de Gendarmería Nacional, policía provincial, guardia municipal y preventores, dijo que existe “falta de conciencia”, aunque admitió fallas del Estado y exhortó a los conductores, especialmente de micros y camiones, a circular con más precaución.

“Deben tomar conciencia sobre todo en caminos de montaña hasta el túnel. Tenemos muchas denuncias”, indicó la autoridad y reconoció que en tiempos de tecnología de avanzada continúan los problemas de infraestructura, rutas, servicio y logística.

Ruta 7 - Grúas para quitar el camión accidentado del camino.jpg Los trabajos en el lugar se extendieron por más de 48 horas Archivo

“En este caso faltó mucha practicidad por parte de la logística del transporte que continúa obstaculizando el tránsito. Todo está en manos del azar, no podemos pagar nosotros cosas que no nos corresponden. Se necesitaba una pluma y no se llevó a tiempo. Pero tampoco ese equipamiento lo tiene el Estado”, admitió.

Desde el sábado a la mañana que ocurrió el accidente, el camión obstaculizó toda la calzada, por lo que tuvieron que cortar el tránsito para todo tipo de vehículos desde Potrerillos hacia la alta montaña mientras realizaban los peritajes. Poco después, pidieron a las personas que tenían planificado viajar, que no lo hicieran.

El caos fue total debido a la cantidad de vehículos entre los que iban hacia Chile, quienes querían llegar hasta Potrerillos, y los que hacían turismo interno. Cerca de 400 vehículos se desviaron por la ruta 52 hacia Villavicencio.

►TE PUEDE INTERESAR: El senador Germán Vicchi propuso citar a las partes involucradas con la seguridad de la ruta a Chile

Tres grúas

Las autoridades notificaron al dueño de la empresa Betina Caponi que debía hacerse cargo de sacar el rodado de la calzada, por lo que envió dos grúas para hacerlo, pero estas no soportaron el peso del camión y no pudieron moverlo.

Solo lo arrastraron unos metros con la ayuda de la maquinaria de Vialidad Nacional, y a las 21.30 del sábado habilitaron solo media calzada, por lo que la circulación por la zona tuvo grandes demoras.

A pesar de alertar al dueño de la empresa de transporte que debía conseguir maquinaria específica, el domingo no se presentó y la circulación de vehículos siguió afectada. En la mañana de este lunes, el responsable avisó que mandaría otra grúa para que trabaje en conjunto con las otras dos y así intentar sacar el rodado.

Cuando finalmente se realizó el operativo, este lunes a la noche, las autoridades del Corredor Internacional cortaron el tránsito para todo tipo de vehículos hasta que liberaron la calzada. Fue exactamente a las 22.15.

La víctima fatal fue el chofer del camión, identificado como Claudio Aguilar, de 42 años, oriundo de Maipú.