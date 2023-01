Video: brutal golpiza a un menor a la salida de una fiesta

►TE PUEDE INTERESAR: Una turista de 61 años murió cuando realizaba una expedición en el Manzano Histórico, en Tunuyán

En el lugar también hay otra persona que aparentemente intenta detener al agresor y recibió también golpes por parte de otro participante del ataque.

Desde la Policía local, se informó que "sí hubo detenidos y contraventores por otras peleas, todas en el marco del evento que se realizó en la cancha de fútbol. Y una causa que se inició por Averiguación Presunto Ilícito, que tiene como imputado a un menor de 16 años, con intervención de la UFI N° 6 de Trenque Lauquen, a cargo del Fiscal Arcomano", agregó.

G Villegas policia local.jpg La estación policial de General Villegas, cuyos efectivos intervinieron por disturbios en la fiesta donde fue golpeado el adolescente

"No hay denuncia de este hecho en particular. No hay registro en el Hospital municipal de un adolescente atendido en ese contexto, o internado. Tampoco en los Centros de Salud", indicó una fuente policial