Una víctima contó el modus operandi de delincuentes que roban a bordo de los micros

Micros - Colectivos - zona Hospital Central En general, los delincuentes se suben antes de entrar al centro y aprovechan la zona del Hospital Central para robar en los colectivos y salir corriendo.

Una vez que encuentran a la víctima desprevenida, generalmente en los asientos cercanos a las puertas de los colectivos, tocan el timbre para descender, le quitan el celular y luego huyen por el centro neurálgico de la ciudad.

Todo esto ocurre sin importar que la Comisaría Tercera está en calle Rioja al 1252, prácticamente a un par de cuadras de distancia.

policia de mendoza comisaria 3 capital.jpg A pocos metros de donde suceden los robos de celulares en los micros, está la Comisaría Tercera. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Subirse al colectivo, robar celulares y luego correr tras tomar el micro en el Hospital Central, una modalidad común

Uno de las víctimas, que recientemente sufrió el robo de su celular, habló y detalló la situación que vivió con Diario UNO.

"Salgo del cursado, me subo al micro en la parada del hospital y resulta que viene una chica que gentilmente me da el asiento", narró una de las damnificadas que abordó en la vereda del nosocomio, un colectivo de la línea 910 hace unos pocos días.

Allí, la mujer que amablemente le brindó el lugar, comenzó a discutir con un joven que presumiblemente la acompañaba, para decidir si se bajaban o no, detalló la víctima.

"Una vez que el colectivo llegó a la siguiente parada, en la intersección de Salta y San Luis, el micro se detuvo y la chica que me había cedido el asiento me arrebató el celular y se bajó corriendo, mientras que el que estaba con ella no me permitió pasar", continuó.

Los testimonios vivos de quienes sufren esta situación son de público conocimiento

En grupos de Facebook de distintos barrios, las víctimas alertan a quienes transitan por la zona del hospital. La particularidad es que los posteos se llenan de comentarios.

Micros - Colectivos - zona Hospital Central Las personas que utilizan el colectivo en la zona dejan sus testimonios en Facebook.

En uno de esos grupos, donde una publicación superó los 90 comentarios, las víctimas de estos robos pirañas dejaron sus testimonios.

"El viernes se subieron en el Hospital Central a las 15.30 y en la parada de calle San Luis le robaron el celular a un chico", detalló una mujer en un comentario.

"Mi marido entra al gimnasio a esa hora, en la parada del hospital y ve como todos los días le roban a alguien", dijo otra persona.

"A mí también me quisieron robar en el 442, en Salta y Lavalle también subió en el Hospital Central y eran dos", contó otra forista.

Micros - Colectivos - zona Hospital Central Víctimas de esta modalidad delictiva alertaron que se suben a los colectivos en grupos de 3 o 4 personas y empiezan a relojear quien está desprevenido.

"El viernes se subieron al 352. Una chica a la cual ya le habían robado hace unos días los reconoció. Como ella empezó a alertar a los demás pasajeros, lo bajaron", comentó otra.

"Yo vivo cerca, escuchamos los gritos y entre los vecinos todos los días llamamos a la policía, ya no nos escuchan, exigen que hagan la denuncia pero no hacen nada", publicó una vecina.

Así, hay cientos de testimonios vivos de personas que sufrieron el robo de este dispositivo que se volvió crucial para quienes trabajan.

También, un hombre, que trabaja en la zona y está cansado de escuchar los gritos de las personas a las que les han robado, detalló que los conoce, y no solo él, sino que también explicó que quienes frecuentan la zona del Hospital Central saben quienes son.

Micros - Colectivos - zona Hospital Central Las personas que viven en la zona contaron que todos los días suceden hurtos en los colectivos.

"Son cuatro personas, tres mujeres y un hombre, y se suben a cualquier micro que pase, porque solo hacen dos cuadras y siempre roban de la misma manera", contó a Diario UNO.

Cómo realizar una denuncia online ante un robo en Mendoza

Las denuncias se pueden presentar de forma online en el sitio web del Ministerio Público Fiscal (MPF). Al acceder a la página, se mostrarán fotos y nombres de distintos tipos de delitos. Para denunciar esta modalidad, se debe seleccionar "robo o hurto en la vía pública".

Después de completar los datos personales que pide el sistema, se abrirá una ventana donde la persona puede relatar lo sucedido.