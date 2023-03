Un hombre y una mujer fueron internados tras un impresionante choque en Ruta 7, a la altura de Luján

El tremendo accidente ocurrió alrededor de las 6.40 de este martes, cuando Lionel David Cortéz, de 26 años, manejaba una Fiat Fiorino, e iba acompañado de María Eliana Morales, de 33 años, quienes circulaban por calle Cochabamba hacia el Sur.

accidentes en mendoza ruta 7 y cochabamba lujan 4.jpg La camioneta se metió prácticamente debajo del camión al intentar cruzar la Ruta 7, en Luján. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

►TE PUEDE INTERESAR: Un hombre murió al perseguir a un amigo, con quien tomó cocaína y al que tuvo encerrado en su casa

Cuando intentaron cruzar la Ruta 7, el conductor no habría advertido que hacia el Oeste circulaba un camión, y avanzó. Como consecuencia, impactó en el medio del costado derecho del pesado rodado, y las ruedas traseras pasaron por encima de la trompa de la camioneta.

Además, Cortéz salió despedido unos 15 metros y quedó sobre el asfalto, junto con el volante de la camioneta. La mujer, quedó atrapada dentro del vehículo y debió ser sacada por Bomberos. Los dos fueron trasladados en ambulancias del Servicio de Emergencia Coordinado hacia el Hospital Central en grave estado.

El parte médico de Lionel Cortéz indicó que sufrió fracturas en sus piernas y sus brazos, por lo que fue operado por médicos traumatólogos. Permanece estable y no necesitó ser intubado.

Por su parte, María Eliana Morales sufrió traumatismo de cráneo, varias fracturas en su cuerpo y debieron hacerle una laparatomía exploradora. Quedó internada con pronóstico reservado.

accidentes en mendoza ruta 7 y cochabamba lujan 3.jpg El conductor de la camioneta salió despedido y su cuerpo quedó a unos 15 de la camioneta. Foto: Gerardo Tejeda/ Canal 7 Mendoza

El chofer del camión resultó ileso, pero expresó que se llevó un gran susto: "Venía muy ligero, no me dio tiempo a frenar ni nada, casi me doy vuelta con el camión. El muchacho creo que no llevaba el cinturón porque salió despedido y quedó en el medio del asfalto, la chica estaba con el cinturón puesto".

Indicaron que en ese sector, durante la noche no hay luminaria, por lo que la visibilidad es prácticamente nula. Por el accidente, el tránsito quedó demorado. La Policía reguló la circulación hacia el Este y hacia el Oeste.

►TE PUEDE INTERESAR: Se entregó el Cara Cortada, y buscan a su madre por un homicidio en Godoy Cruz