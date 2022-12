La víctima fue identificada como Alberto Ariel Ramírez, de 40 años. El accidente ocurrió minutos antes de la 1 de este viernes sobre el Acceso Sur, a la altura de calle Carrodilla, a 500 metros del puente de calle Paso, en Luján.

Policias - Policiales - Moviles (6).jpg La Policía reguló el tránsito en el Acceso Sur mientras trabajó Científica para conocer la mecánica del accidente que terminó con un peatón muerto. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

Un joven de 19 años circulaba en su VW Suran hacia el Norte, cuando repentinamente atropelló a un hombre que intentó cruzar hacia el Este. Como consecuencia Ramírez murió en el momento.

En pocos minutos llegó la Policía y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. El conductor de 19 años, en shock, aseguró a la Policía que no logró a advertir al hombre para frenar a tiempo.

► TE PUEDE INTERESAR: Cuatro ladrones armados hicieron una entradera en el barrio semi privado La Masía, de Luján

Mientras, los médicos asistieron a la víctima, pero solo pudieron confirmar que había muerto allí.

El joven de 19 años no tenía alcohol en sangre y no quedó detenido, debido a que no había peligro de fuga o de entorpecer la investigación.