Un camionero alcoholizado mató a una nena de 2 años e hirió a otras dos personas

Debido al impacto, la niña murió y el abuelo terminó herido en el piso ante los gritos desesperados de su hija, según narró una vecina testigo del siniestro.

"Mi hermana cuenta que vio el camión fuera de control, se subió a la vereda y mi viejo hizo todo para que no suceda, pero el poste cayó arriba de mi sobrina. Luego el camión pasa por arriba de mi viejo", relató Mauricio, hijo del hombre herido y tío de la niña muerta.

Dijo que su padre se encuentra "mal" de salud y que están "viendo el día a día, pero el panorama no es muy bueno que digamos".

Previamente, el camionero quiso adelantar a un automóvil y atropelló a un joven que secaba una camioneta Ecosport en un lavadero metros antes del lugar donde se produjo el siniestro con la familia.

Luego del choque, el conductor del camión bajó y realizó un par de llamadas por teléfono. Los vecinos lo detuvieron e intentaron lincharlo.

El test de alcoholemia del conductor arrojó un resultado de 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre, tres veces más de lo permitido, y la causa recayó en la UFI Nº 1 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo del fiscal Claudio Fornaro, quien caratuló la causa como "homicidio simple con dolo eventual y homicidio simple con dolo eventual en grado de tentativa reiterado".

"Me duele el pie nada más, tengo fractura en el tobillo. La saqué barata. Yo laburo justo acá en la esquina en el lavadero, estaba secando una Ecosport blanca y veo el camión que toca bocina porque quiere adelantar un auto y me di vuelta, no lo vi ni llegar que ya me agarró de frente", narró a canales de televisión Nicolás Fernández Gutiérrez.

La Matanza camión mató a una nena.jpg El abuelo con la nena y la mamá de la pequeña cruzaban una calle de La Matanza, y fueron atropellados por el camionero alcoholizado

"Chocó contra la Ecosport, me agarró de vuelta y es cuando casi me pisa... Dentro de todo me pude correr porque si no me pisaba. Más allá chocó el poste y agarró a la familia", sostuvo el joven herido, quien agregó que "la Policía llegó al toque y se lo llevó, me dijeron que estaba 'en pedo'".

Fernández Gutiérrez afirmó que lo sucedido "es terrible, muy triste" y que "el abuelo quedó tirado en el piso herido e inconsciente, mientras la mujer gritaba por la nena".

También Ingrid, una kiosquera del lugar, sostuvo que lo que pasó "fue parecido a una película" y que los vecinos salieron "cuando escuchamos el golpe" del choque.

"Vimos a la mamá que levanta a la nena y al abuelo que estaba tirado. El primer chico que se llevó, que estaba lavando el coche, estaba tirado con la pierna mal, no se podía mover", relató en declaraciones a canales de televisión.

Al mismo tiempo relató que el camionero “estaba tan borracho que ni sabía lo que había pasado”.

“El hombre no hablaba, no hizo nada, y ni siquiera se dio cuenta que había matado a alguien. Estaba re borracho”, detalló.