Una mujer de 58 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas el pasado domingo luego del despiste y la posterior caída de una camioneta desde 80 metros por un barranco en la Cuesta de Lipay, en Jujuy. La tragedia destrozó a toda una familia y la conmoción es total por el estado de la hija de la fallecida.
"Solo recuerda una curva y que los sacaban tras caer", tragedia en vacaciones con una camioneta alquilada
Una terrible tragedia vive por estos días una familia de Buenos Aires, tras la muerte de una mujer tras el desbarranco de una camioneta
La tragedia ocurrió a las 16:30, sobre la Ruta Nacional 52, a la altura del kilómetro 30, en sentido Sur-Norte, donde la camioneta Toyota SW4 perdió el control y se precipitó desde la altura citada.
Como consecuencia del choque, una de las pasajeras llamada Silvia Rosana Amaro, oriunda de la provincia de Buenos Aires, falleció a causa de las graves heridas, mientras que los otros cuatro ocupantes sufrieron lesiones de consideración y fueron derivados al Hospital Pablo Soria, ubicado en San Salvador de Jujuy.
Se supo que, entre los heridos, se encuentra su hija, de 33 años, quien tendría muerte cerebral.
Tragedia en Jujuy: cómo fue el accidente
Según las fuentes, manejaba el hijo menor del matrimonio que no recuerda la mecánica del accidente. "Solo recuerda una curva y luego que los sacaban porque habían caído", argumentaron allegados a la familia.
La familia había alquilado una camioneta Toyota SW4 en sus vacaciones por Salta y Jujuy. Y el domingo, en horas de la tarde, tuvieron un dramático accidente en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, en el camino de montaña conocido como Cuesta del Lipán.
Narciso González (60) y su esposa, Silvia Rosana Amaro (58) junto a sus dos hijos, Favio Hernán González (31) y Lorena Paola González (33), junto a su pareja, Augusto Coda (34), fueron los presentes en la tragedia.
La familia de Buenos Aires había llegado hacía dos días a Salta con la intención de recorrer los principales atractivos de las dos provincias.
Fue en la Cuesta del Lipán cuando cayeron más de 80 metros. La mujer, Silvia Rosana Amaro, salió expulsada del vehículo y murió de manera inmediata. Su hija, de 33 años, fue internada, pero en el entorno de la víctima, aseguran que tiene muerte cerebral.
En pocas palabras
- Tragedia familiar: Una mujer falleció y cuatro personas resultaron heridas tras el despiste de una camioneta en Jujuy.
- Circunstancias del accidente: El vehículo cayó desde 80 metros por un barranco en la Cuesta de Lipay.
- Vacaciones truncadas: La familia alquiló la camioneta para recorrer Salta y Jujuy, sufriendo el siniestro el pasado domingo.