"Solo recuerda una curva y que los sacaban tras caer", tragedia en vacaciones con una camioneta alquilada

Se supo que, entre los heridos, se encuentra su hija, de 33 años, quien tendría muerte cerebral.

Tragedia en Jujuy: cómo fue el accidente

Según las fuentes, manejaba el hijo menor del matrimonio que no recuerda la mecánica del accidente. "Solo recuerda una curva y luego que los sacaban porque habían caído", argumentaron allegados a la familia.

La familia había alquilado una camioneta Toyota SW4 en sus vacaciones por Salta y Jujuy. Y el domingo, en horas de la tarde, tuvieron un dramático accidente en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, en el camino de montaña conocido como Cuesta del Lipán.

Narciso González (60) y su esposa, Silvia Rosana Amaro (58) junto a sus dos hijos, Favio Hernán González (31) y Lorena Paola González (33), junto a su pareja, Augusto Coda (34), fueron los presentes en la tragedia.

La familia de Buenos Aires había llegado hacía dos días a Salta con la intención de recorrer los principales atractivos de las dos provincias.

Fue en la Cuesta del Lipán cuando cayeron más de 80 metros. La mujer, Silvia Rosana Amaro, salió expulsada del vehículo y murió de manera inmediata. Su hija, de 33 años, fue internada, pero en el entorno de la víctima, aseguran que tiene muerte cerebral.