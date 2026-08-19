Quién era la mujer que cayó al vacío en una camioneta: la tragedia familiar que conmociona a todos

Como consecuencia del choque, una de las pasajeras, oriunda de la provincia de Buenos Aires, falleció a causa de las graves heridas, mientras que los otros cuatro ocupantes sufrieron lesiones de consideración y fueron derivados al Hospital Pablo Soria, ubicado en San Salvador de Jujuy.

Tragedia en Jujuy: quién es la mujer que murió en un accidente

La víctima fatal de la tragedia es Silvia Rosana Amaro, quien murió de manera instantánea al salir expulsada de la camioneta.

Además, trascendió que entre los heridos, se encuentra su hija, de 33 años, quien tendría muerte cerebral, según publica este miércoles el Diario Clarín.

Lorena González (33 años), Favio (31), Silvana Amaro (58), Narciso González y Augusto Coda (34), en una de las tantas fotos que se sacaron durante el viaje.

Cómo fue la tragedia en Jujuy: la mecánica del accidente

La familia involucrada en el accidente había alquilado una camioneta Toyota SW4 en sus vacaciones por el Norte argentino. Pero el domingo por la tarde tuvieron un terrible accidente en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52.

Narciso González (60) y su esposa, Silvia Rosana Amaro (58) junto a sus dos hijos, Favio Hernán González (31) y Lorena Paola González (33), junto a su pareja, Augusto Coda (34), fueron los presentes en la tragedia.

La familia había llegado hacía dos días a Salta con la intención de recorrer los principales atractivos de las dos provincias.

Conocido como la Cuesta del Lipán es un camino de montaña que empieza en Purmamarca y asciende entre curvas y zigzags por la ladera de los cerros, rumbo a la Puna.

En pocos kilómetros pasa de unos 2.200 metros sobre el nivel del mar a 4.170 metros, en el Abra de Potrerillos, que es el punto más alto del recorrido.

Ese recorrido hacía la familia cuando cayeron más de 80 metros. La mujer, Silvia Rosana Amaro, salió expulsada del vehículo y murió en el acto. Su hija, de 33 años, fue internada, pero en el entorno de la víctima, aseguran que tiene muerte cerebral.

Según las fuentes, manejaba el hijo menor del matrimonio que no recuerda la mecánica del accidente. "Solo recuerda una curva y luego que los sacaban porque habían caído", relataron.

Efectivos de la Unidad Regional 3, personal del SAME y Bomberos concurrieron a la escena y constataron el deceso de la mujer, al tiempo que peritos de Criminalística realizaron análisis de rigor para determinar las circunstancias del accidente vial.