Una nueva víctima fatal por la imprudencia sacude las rutas de la Argentina. En este caso, una mujer protagonizó un accidente que terminó en tragedia. Cuando se conducía su camioneta por la Cuesta de Lipay en la provincia de Jujuy, se desbarrancó, cayó desde 80 metros y murió de manera inmediata.
Quién era la mujer que cayó al vacío en una camioneta: la tragedia familiar que conmociona a todos
Una mujer falleció en el acto en una terrible tragedia y otras cuatro personas resultaron heridas tras del despiste y la posterior caída de una camioneta
El terrible accidente se cobró la vida de una mujer de 58 años, que murió y otras cuatro personas resultaron heridas este domingo luego del despiste y la posterior caída de una camioneta desde 80 metros por un barranco en la Cuesta de Lipay, en Jujuy.
El hecho ocurrió a las 16:30, sobre la Ruta Nacional 52, a la altura del kilómetro 30, en sentido Sur-Norte, donde el rodado Toyota SW4 perdió el control y se precipitó desde la altura citada, según informó el portal del diario El Tribuno.
Como consecuencia del choque, una de las pasajeras, oriunda de la provincia de Buenos Aires, falleció a causa de las graves heridas, mientras que los otros cuatro ocupantes sufrieron lesiones de consideración y fueron derivados al Hospital Pablo Soria, ubicado en San Salvador de Jujuy.
Tragedia en Jujuy: quién es la mujer que murió en un accidente
La víctima fatal de la tragedia es Silvia Rosana Amaro, quien murió de manera instantánea al salir expulsada de la camioneta.
Además, trascendió que entre los heridos, se encuentra su hija, de 33 años, quien tendría muerte cerebral, según publica este miércoles el Diario Clarín.
Cómo fue la tragedia en Jujuy: la mecánica del accidente
La familia involucrada en el accidente había alquilado una camioneta Toyota SW4 en sus vacaciones por el Norte argentino. Pero el domingo por la tarde tuvieron un terrible accidente en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52.
Narciso González (60) y su esposa, Silvia Rosana Amaro (58) junto a sus dos hijos, Favio Hernán González (31) y Lorena Paola González (33), junto a su pareja, Augusto Coda (34), fueron los presentes en la tragedia.
La familia había llegado hacía dos días a Salta con la intención de recorrer los principales atractivos de las dos provincias.
Conocido como la Cuesta del Lipán es un camino de montaña que empieza en Purmamarca y asciende entre curvas y zigzags por la ladera de los cerros, rumbo a la Puna.
En pocos kilómetros pasa de unos 2.200 metros sobre el nivel del mar a 4.170 metros, en el Abra de Potrerillos, que es el punto más alto del recorrido.
Ese recorrido hacía la familia cuando cayeron más de 80 metros. La mujer, Silvia Rosana Amaro, salió expulsada del vehículo y murió en el acto. Su hija, de 33 años, fue internada, pero en el entorno de la víctima, aseguran que tiene muerte cerebral.
Según las fuentes, manejaba el hijo menor del matrimonio que no recuerda la mecánica del accidente. "Solo recuerda una curva y luego que los sacaban porque habían caído", relataron.
Efectivos de la Unidad Regional 3, personal del SAME y Bomberos concurrieron a la escena y constataron el deceso de la mujer, al tiempo que peritos de Criminalística realizaron análisis de rigor para determinar las circunstancias del accidente vial.
En pocas palabras
- Tragedia en Jujuy: Accidente fatal en la Cuesta de Lipay deja una mujer muerta.
- Cuatro heridos: La camioneta despistó y cayó 80 metros; los heridos fueron derivados al hospital.
- Identifican a la víctima: Silvia Rosana Amaro, de 58 años, falleció en el acto tras ser expulsada del vehículo.