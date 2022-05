Seguirá detenido el preso que está en terapia y desató una polémica en el ámbito político y judicial

► TE PUEDE INTERESAR: Giuliana Lucoski pasó la noche, pero sigue en muy grave estado y con pronóstico reservado

La polémica surgió cuando Romina Cuchi, funcionaria de la Dirección de Derechos Humanos -dependiente de la Corte provincial- presentó un planteó para que cese el estado de detención de Vallejos, argumentando que su familia no puede verlo para seguir su estado de salud y determinar los pasos médicos a seguir. Esto generó que Alfredo Cornejo se pronunciara en las redes sociales en contra del garantismo que pregona "la escuela de Justicia Legítima y su oficina de Derechos Humanos, junto con los abogados sacapresos de Xumek". Y si bien los abogados de esa ONG no son parte de la defensa de Pablo Vallejos, contestaron con un video resumiendo su trabajo para que "en caso de emitir comentarios, no sea desde la ignorancia".

https://twitter.com/XUMEKDDHH/status/1522662808038649857 Le ofrecemos al senador @alfredocornejo este video para que conozca el gran trabajo que Xumek realiza en la defensa de los derechos de la población mendocina y para que, en caso de emitir comentarios, no sea desde la ignorancia: https://t.co/WO3AzQBnxQ — Xumek - Derechos Humanos (@XUMEKDDHH) May 6, 2022

Párrafo aparte del enfrentamiento tuitero, en el expediente penal el defensor oficial de Homicidios Rubén Castro también solicitó el cese de la prisión preventiva contra Vallejos, alegando que tiene diagnosticada una paraplejia producto de una herida de bala en la zona medular, además de no poder hablar por estar intubado y que tiene que ser sometido a una operación pulmonar. El letrado sostuvo que es injustificada e innecesario el estado de detención de una persona que prácticamente no se puede movilizar, es decir, que el riesgo de fuga es nulo.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo sostuvo que la prisión preventiva debe continuar ya que pese a su estado de salud Vallejos está acusado de graves delitos, incluido uno por el cuál arriesga una condena a prisión perpetua.

Finalmente el juez Gabriel Bragagnolo se inclinó por esa postura y rechazó los planteos de la defensa. Se trata de una discusión más simbólica que otra cosa, ya que prácticamente el único cambio que podía haber es que haya una guardia policial en la puerta de la habitación del Hospital Central donde está internado el sospechoso.

Luis Alberto Reymond.jpg Luis Reymond, la víctima fatal del crimen en Las Heras.

Inseguridad en Mendoza

El 23 de febrero de 2022, a las 20.30, dos mujeres circulaban en un Peugeot 208y estaban llegando a un domicilio ubicado en calles Pringles y Tropero Sosa, en Guaymallén. Dos motochorros las abordaron, uno de ellos se subió al vehículo y cuando se disponía a huir se enfrentó con la resistencia de una de las víctimas. El ladrón le efectuó un disparo que le impactó en el mentón a la mujer de 42 años, quien es coordinadora jurídica de la Delegación Regional II del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). La víctima se salvó de milagro ya que la bala no atravesó ninguna parte vital de su cráneo.

La situación fue advertida por un patrullero policial que circulaba por la zona y se desarrolló un tiroteo con los delincuentes. Pablo Vallejos, uno de los asaltantes, terminó detenido tras sufrir un impacto de arma de fuego en la axila.

Efectivos de la División de Homicidios comenzaron a cruzar datos y detectaron varios hechos similares ocurridos en los últimos meses, incluido el asesinato del mecánico Luis Reymond. Un testigo presencial de ese crimen en Las Heras participó de una rueda de reconocimiento y señaló una fotografía de Pablo Vallejos.

Así fue que quedó vinculado al hecho ocurrido el 2 de noviembre pasado cuando Reymond fue asaltado en su negocio ubicado en calles Lisandro de la Torres y Sargento Cabral. Un sujeto simuló ser un cliente pero se terminó subiendo a su camioneta Chevrolet Montana que estaba estacionada en el puente con las llaves puestas ya que el mecánico estaba cerrando el local. La víctima se colgó de la ventanilla del conductor y fue arrastrado cerca de 40 metros, hasta que impactó contra otra camioneta y sufrió graves lesiones en su cráneo. Murió dos días después.