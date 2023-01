"Se me fue la vida": la dolorosa despedida de la madre de los pequeños muertos en un derrumbe

► TE PUEDE INTERESAR: Un joven y sus abuelos fueron golpeados, maniatados y asaltados en su casa de Las Heras

“Se me fueron, noooooo nooo nooooo, se me fueron, angelitos de mamá, decime que es una pesadilla, por Dios, hijos míos nooooooo” escribió en el primero de los posteos en su cuenta personal, en la que también cambió su foto de perfil, por una de un listón negro.

En un principio se pensó que el trágico hecho ocurrido en Buenos Aires, fue por un desperfecto en la construcción, pero horas después se dio un inesperado giro y se detuvo a la pareja de la madre, imputado de homicidio culposo. "El detenido había sacado los escombros que había en el patio para hacer lugar y los puso sobre la losa, justo en la parte de arriba de la habitación de los chicos. Se habían depositado 5 metros, o un peso de 5.000 kilos" informaron.

Horas más tardes del primer posteo de Facebook, Pamela Nisi sumó dos fotos más de sus cuatro hijos fallecidos con mensajes muy desgarradores: "Quién me saca este dolor, no puedo más. Por qué la vida es injusta conmigo. Los extraño mi Lolo, mi Santi y mis bebés. No tengo consuelo, se me fue la vida".