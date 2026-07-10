Los procedimientos se realizaron en el marco del plan impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, en conjunto con Bromatología del municipio contra el abigeato. Durante las inspecciones se detectó mercadería que no reunía las condiciones sanitarias exigidas para su comercialización.
Retiraron del mercado de Rivadavia más de 290 kilos de carne podrida y vencida que iba a ser vendida
La Policía Rural y Bromatología secuestraron mercadería en mal estado en dos comercios de calle Chañar y barrio Los Carrizales
La Policía Rural continúa reforzando los controles sobre la comercialización de productos de origen animal como parte del plan contra el abigeato impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.
En ese marco, dos procedimientos realizados en Rivadavia permitieron detectar y retirar de circulación más de 290 kilos de productos cárnicos que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas para su comercialización.
El detalle de los operativos
Las inspecciones se dividieron en dos puntos estratégicos del municipio de Rivadavia:
- Calle Chañar: El primer operativo se llevó a cabo junto a personal de Bromatología del Municipio en un comercio de la zona. Durante la inspección, los efectivos constataron la presencia de productos vencidos y en mal estado de conservación, por lo que se procedió al decomiso de 14 cajas de hamburguesas de carne de 20 kilogramos cada una y 5,4 kilogramos de carne molida.
- Barrio Los Carrizales: El segundo control se realizó de forma conjunta con Bromatología e Industria y Comercio de la Municipalidad. Allí se detectaron 5,5 kilogramos de hamburguesas de carne, 2,4 kilogramos de pollo y 4,8 kilogramos de menudos de pollo que no reunían las condiciones higiénico-sanitarias y de conservación previstas por la normativa.
Actas y desnaturalización de la mercadería
En ambos casos, el personal de Bromatología confeccionó las actas de infracción correspondientes. Tras la intervención del ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín, se dispuso:
- La realización de las actuaciones de rigor.
- La correcta individualización de los responsables de los comercios.
- La desnaturalización de los productos secuestrados para evitar cualquier tipo de riesgo.
Estos procedimientos forman parte de los operativos preventivos que la Policía Rural desarrolla de manera permanente para fortalecer los controles sobre la comercialización de productos de origen animal, prevenir maniobras vinculadas al abigeato y resguardar la salud de los consumidores.