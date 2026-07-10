Retiraron del mercado de Rivadavia más de 290 kilos de carne podrida y vencida que iba a ser vendida

La Policía Rural continúa reforzando los controles sobre la comercialización de productos de origen animal como parte del plan contra el abigeato impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

En ese marco, dos procedimientos realizados en Rivadavia permitieron detectar y retirar de circulación más de 290 kilos de productos cárnicos que no cumplían con las condiciones sanitarias exigidas para su comercialización.