Quién era Cinthia Lazarte: la mujer que apareció calcinada y con un cable en el cuello dentro de un auto

La víctima se encontraba semidesnuda, calcinada y con un cable alrededor del cuello, datos que refuerzan la hipótesis de femicidio.

femicidio Cinthia Lazarte Cinthia fue encontrada sin vida en la parte trasera de un auto, calcinada y con un cable rodeando su cuello.

En las últimas horas, detuvieron a un sospechoso y presunto asesino de la mujer, Roberto José Fuentes, de 39 años. La División de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos realizó la detención. También se realizó un allanamiento en la casa donde solía dormir el sospechoso, donde encontraron elementos vinculados al crimen.

Las pericias médicas arrojaron que el cuerpo de la mujer presentaba lesiones y signos de violencia previos al incendio del auto, lo cual confirmó que la víctima fue asesinada antes de que el agresor prendiera fuego al vehículo.

Se pudo llegar al sospechoso gracias al análisis de las cámaras de seguridad del barrio y los testimonios . Las imágenes mostraban a un hombre que habría estado en la escena por un tiempo y luego regresó a su casa.

¿Quién era la mujer encontrada sin vida en la parte trasera del auto?

Detrás del crimen y brutal asesinato que sacude a Tucumán, existe una historia de vida cruda y una realidad vulnerable.

Cinthia "Piba" Lazarte vivía en la calle desde los 15 años. Además, era madre de 4 hijos de entre 5 y 19 años que fueron institucionalizados debido a las condiciones en que ella vivía.