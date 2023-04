Las pruebas por las que una jueza dictó la prisión preventiva del coreano acusado de femicidio en Mendoza

La principal evidencia que complica a Seong Jin es una cámara de seguridad que captó el momento en que un sujeto ataca a la víctima cuando estaba durmiendo, inmovilizándola con sus rodillas y estrangulándola con sus manos. Luego sale de la sala cargando el cadáver en dirección al exterior.

Pero Seong Jin también fue sindicado en declaraciones testimoniales de las personas que vivían en esa comunidad de surcoreanos. En el expediente uno de los líderes del grupo manifestó que Kim Seong Jin le confesó haber cometido el femicidio en Mendoza luego de intentar quitarse la vida tras consumir un herbicida, lo señaló como la persona que figura en las imágenes de las cámaras de seguridad y también confirmó que tenía una relación de pareja con Kyungja Yoo

En tanto que una administradora de la comunidad también identificó al imputado como la persona que se observa en las grabaciones y declaró que la pareja ya había protagonizado otros hechos de violencia de género.

Si bien no se han podido determinar cuáles fueron las diferencias entre la pareja, la Fiscalía consideró que las imágenes de las cámaras de seguridad dejan en evidencia el motivo del ataque. Tras estrangularla durante algunos minutos, se puede observar que el agresor empieza a tener relaciones con el cuerpo. La necropsia no pudo determinar si esta penetración ocurrió mientras la mujer estaba con vida o si ya había fallecido, pero el fiscal se inclinó por esa última hipótesis y por eso no imputó al sospechoso por abuso sexual.

Tras la alocución del fiscal, que fue traducida en forma simultánea por un intérprete, la defensa no presentó objeciones y la jueza María del Valle Sierra dictó la prisión preventiva contra el presunto femicida.

Fuentes judiciales detallaron que la investigación está solida y no restan muchas medidas para finalizarla, más allá de algunos informes técnicos y pericias de rigor que ordenó la Fiscalía departamental.

Femicidio en Mendoza

En una finca llamada Nuevo Cosmos, sobre calles Onetto y Sullivan de la localidad de Nueva California, desde hace varios años que está radicada una comunidad de surcoreanos que viven en forma aislada al resto de los lugareños y se dedican a la producción de nueces. Kyunja Yoo y Kim Seong Jin eran dos de los ciudadanos orientales que se habían radicado en el lugar.

La mujer desapareció el 10 de febrero pasado y su paradero se convirtió en un misterio. Incluso se distribuyeron varios panfletos con su rostros por los vecinos de Nueva California. Tres días después, el hombre intentó quitarse la vida tras consumir un fuerte herbicida y confesó extraoficialmente haber cometido el crimen. Quedó internado y fuera de peligro a los pocos minutos. En tanto que el cadáver de Yoo se encontró a dos kilómetros de la propiedad donde fue atacada la mujer, enterrado en un pozo de dos metros y medio.