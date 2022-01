El comisario Ferreyra negó que haya policías entre los bandidos rurales del Este

"Muchos dijeron que La banda de los 5 la integraba personal de fuerzas armadas, o policías, y hay varios productores que están atemorizados y no es justo, porque está certificado que la banda está integrada por malvivientes y no por personal de la fuerza o ex integrantes. La fiscalía nos informó que no hay personal involucrado hasta el momento", expresó Ferreyra a Radio Nihuil. "Se está trabajando duro de parte de Investigaciones con esa banda".