La familia de Mariana Domínguez reclama justicia a un año de su asesinato en Navidad

"La ministra de Seguridad me prometió y juró que iban a hacer todo lo imposible para encontrar al asesino, pero parece que fue una promesa nada más porque están acostumbrados a prometer y no dar nada para la familia para que se haga Justicia por la muerte de un inocente que no tenía nada que ver", manifestó con dolor Marcelo Domínguez.

La pérdida de un hijo es irreparable para cualquier persona que debe aprender a convivir con ese dolor, pero para Marcelo la situación es peor al sentir que la causa está estancada: "Yo quisiera saber qué hubiera pasado si le hubieran metido un balazo en la cabeza al hijo de un político. No le deseo la muerte a nadie, pero ¿qué hubiese pasado? Pero como Mariana era la hija de dos trabajadores, de gente que no se mete nadie, no hicieron nada para la resolución del asesinato".

"En definitiva no tenemos nada. El día que a mí me traigan un resultado por el asesinato de mi hija me retractaré de lo que digo, pero hasta la fecha no veo ningún resultado y a las pruebas me remito", insistió Marcelo. "Lamentablemente, esto se va a llevar de por vida y no va a hacer fácil. Lo único que pretendo es que el que lo hizo lo pague. A la vista está que es un descerebrado que no tiene cargo de conciencia, pero por más que pase el tiempo, tarde o temprano terminan cometiendo un error o terminan pagando igual o peor del daño que hicieron".

Investigación por el asesinato de Mariana Domínguez

"Desde la Fiscalía de Homicidios hace más de 6 meses que no tenemos ninguna novedad. Nosotros pusimos una abogada que tiene contacto con ellos, pero tampoco sabe nada porque ellos no tienen absolutamente nada. Si tuvieran algo serían los primeros en llamar a la prensa", sostuvo Marcelo, papá de la joven de 28 años asesinada el 25 de diciembre del 2023.

Reclamó que por la época en que ocurrió el asesinato de su hija justo empezaba la feria judicial: "En las primeras semanas no hicieron ningún allanamiento, ni nunca lo hicieron porque no pueden allanar ningún lugar si no hay un juez que lo habilite. Pero si tuviese que ver con la política ya vería cómo hacen allanamientos".

"Nosotros pensamos que puede ser cualquiera que empuñe un arma, cualquiera que tenga acceso a un arma. Ese hijo de puta que hizo el disparo esa noche estaba pensando en que estaba bueno festejar así, es un descerebrado y lo que no estaba pensando era lo que podía provocar", manifestó Marcelo sobre el asesinato.

El proyectil que le sacaron de la cabeza a Mariana y algunas vainas servidas que encontraron cerca de su casa de Godoy Cruz eran de un arma 9 milímetros. "Lo que me llama poderosamente la atención es que no se trata de un arma que tiene cualquiera, si bien los delincuentes la pueden tener; pero también hay gente a la que se la dan para que 'trabaje'", conjeturó en referencia a la Policía, que es una de las sospechas que tiene la familia de la víctima.

Por la causa, el Ministerio de Seguridad dispuso en febrero una recompensa de $2.032.000 para quien aporte datos concretos para encontrar al autor del asesinato. Hasta el momento no dio ningún resultado.

recompensa mariana dominguez.png El ofrecimiento de recompensa para obtener datos por el asesinato der Mariana Domínguez. Imagen: Ministerio de Seguridad

El fiscal de Homicidios Gustavo Pirrelo respondió a la consulta de Diario UNO y detalló que desde el inicio fue sincero con los padres de Mariana al decirles que es una causa muy difícil de esclarecer, ya que no hay cámaras ni testigos directos que puedan aportar información clave sobre el momento del asesinato.

Sostuvo que lo fundamental es encontrar el arma que dispararon y que provocó la muerte de la joven de 28 años, para determinar quién la usó la noche del 25 de diciembre del año pasado y provocó el asesinato de Mariana.

Reclamos de la familia por el asesinato

Marcelo Domínguez también se refirió al gobernador Alfredo Cornejo: "A un año del asesinato de mi hija no fue capaz de levantar el teléfono y dar su apoyo, nada, a pesar de que le mataron a una vecina de Godoy Cruz".

"Capital, por intermedio de Cultura, nos cedió un espacio en el Parque Central para que los amigos de Mariana hicieran un mural en homenaje. En cambio Godoy Cruz ni se movió", detalló el papá de la víctima.

Anticipó que "el 25 de diciembre -día que se cumple un año del asesinato de Mariana- me voy a poner en la esquina de calles Paso de los Andes y Derqui, de Godoy Cruz, con una bandera pidiendo Justicia, por si pasa por ese lugar el que sabe, el que estuvo, el amigo, para que me vean".

Agregó: "El mundo sigue y este 24 en la noche y el 25 cuando esa gente haga su brindis que se le pase por la cabeza que una misma noche como esa una pobre inocente fue asesinada de un balazo en la cabeza por un hijo de puta".

El asesinato de la estudiante de diseño

La familia de Mariana Domínguez pasó la Nochebuena en su casa de calle Picheuta 883, de Godoy Cruz, donde brindaron a las 00 por la llegada de la Navidad. Estaban de sobremesa en el patio, cuando la joven de 28 años se levantó para servirse agua.

En ese momento, de la nada, Mariana cayó desplomada. Su familia la auxilió inmediatamente, pero no sabían qué le pasaba y por qué no reaccionaba. La llevaron al Hospital Del Carmen por la cercanía, donde la asistieron. Los médicos determinaron que había recibido un disparo en la cabeza y para su mejor atención la trasladaron al Hospital Central.

Allí quedó internada en muy grave estado en terapia intensiva y poco después los médicos le confirmaron su muerte a sus padres y a su hermano. El hecho se investigó desde el primer momento como asesinato.