Pidieron el cotejo de la bala que mató a Mariana Domínguez con las armas encontradas en el Campo Pappa

asesinatos en mendoza mariana dominguez.jpg Mariana Domínguez tenía 28 años y era diseñadora. Murió de un disparo en la cabeza en la navidad del 2023.

►TE PUEDE INTERESAR: La recompensa para dar con el asesino de Mariana Domínguez aumentó a más de $2.000.000



"La causa de Mariana la tiene el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello y sentimos que la causa está planchada. Pasaron 88 días desde el crimen de mi hija y nosotros ni la abogada recibimos ninguna novedad de nadie", agregó el hombre. "Hace un mes que sentimos que no pasa absolutamente nada. Pero no es una sensación, no pasa nada".

El dolor de la familia de Mariana Domínguez

"La impotencia, el dolor, el sufrimiento que tenemos, hablamos a diario con la madre, con su hermano Lucas y trato de darles un poco de esperanzas. No hay un día que no me levante pidiéndole a Mariana o por intermedio de ella, por su memoria, que se trate de encontrar al culpable, porque acá hay un culpable que no sale a la luz", manifestó Marcelo Domínguez.

Agregó: "Pasan los días y yo entiendo que la investigación tiene su secreto de sumario, pero quién nos entiende a nosotros el dolor de tener una hija maravillosa y ahora ir a verla a un parque de descanso".

asesinatos en mendoza mariana dominguez 2.jpg Mariana Domínguez junto a su madre María Inés y su hermano Lucas.

►TE PUEDE INTERESAR: La bala perdida que asesinó a la diseñadora Mariana Domínguez es de una pistola 9 milímetros

También dijo que por medio de su abogada le pidieron al fiscal volver a hacer una reconstrucción del hecho para "descartar cualquier hipótesis y no quedarnos con una sola idea".

"Es un pedido de justicia para que no haya más Marianas, para que se acabe esto, ¿acaso vivimos en el lejano Oeste? Reventaron a una familia, este tipo que no tengo ni cómo nombrarlo, terminó no con la vida de Mariana, sino que terminó con una familia que éramos felices más allá de las necesidades, y ahora no somos más felices", sostuvo el padre de la diseñadora.

►TE PUEDE INTERESAR: Investigan a dos de los detenidos en el Campo Pappa por el crimen de una mujer de 63 años

El crimen de la diseñadora en Godoy Cruz

La víctima estaba en su casa de calle Picheuta al 800 de Villa Hipódromo, en Godoy Cruz, donde junto a su familia festejaron la Noche Buena y la llegada de la Navidad del 2023. A las 00 brindaron y se quedaron de sobremesa.

Mariana se levantó para buscar un vaso con agua y en ese momento cayó desplomada. Sus familiares no entendían qué pasaba, la chica no reaccionaba, la subieron a un auto y la llevaron hasta el Hospital Central donde los médicos constataron que había muerto tras recibir un disparo en la cabeza.

Mariana Domínguez.jpeg La joven fue víctima de una bala perdida en su casa de Godoy Cruz en la navidad del 2023.

El 31 de diciembre, poco antes de cambiar de año, María Inés Quispe, madre de Mariana, hizo un posteo en sus redes sociales en el cual le habló directamente al asesino de su hija: "Si te queda algo de empatía y tenés un poco de remordimiento te pido que te entregues, tenés la posibilidad de darme un poco de consuelo a mí, a un padre, un hermano, un tía, un tío, un novio y muchos amigos y amigas que hoy están devastados por tu imprudencia".

►TE PUEDE INTERESAR: La madre de la diseñadora que murió por una bala perdida pidió en una carta que el autor se entregue