La familia de los turistas venezolanos que murieron en un hotel pedirá la imputación de José Mansur

Con esta evidencia clave, el abogado de los familiares de las víctimas adelantó que pedirá que la Justicia impute a los dueños del hotel. "Vamos a elevar un pedido formal de imputación contra la sociedad que está conformada por José Mansur -vicepresidente de Godoy Cruz- y su esposa. Consideramos que cometieron los delitos de homicidio culposo e inobservancia a los reglamentos", explicó el letrado Gastón Casola en declaraciones al programa Hola Mendoza.

El querellante detalló que el hotel "no estaba habilitado, no tenía las ventilaciones reglamentarias y la Cámara Hotelera dijo que no tenía habilitación comercial".

► TE PUEDE INTERESAR: El anciano acusado de matar a su esposa fue imputado y dijo: "No importa mi libertad, quiero morir"

Desde la Unidad Fiscal de Homicidios aún no tienen tomada una decisión respecto a si existió la comisión de algún delito y, en ese caso, quién será el responsable. Es que si bien la necropsia confirmó la presencia de monóxido de carbono en los cadáveres, hasta el momento no está claro de dónde surgió ese gas. De hecho, una pericia que realizaron a fines de abril pasado determinó que la caldera del departamento funcionaba en forma correcta y también cuando ingresaron los policías al lugar para rescatar los cadáveres no sintieron algún olor extraño.

Fuentes judiciales detallaron que el fiscal Gustavo Pirrello esperará los informes finales de los peritos para tomar una decisión al respecto, lo cuál podría ocurrir en las próximas semanas.

Embed

El único sobreviviente

Tilma Tovar, su hijo Valentino González y un sobrino de 5 años con quien tenía una relación casi maternal estaban de vacaciones en Mendoza. Habían llegado tres días antes del trágico día y habían reservado una habitación del hotel Reina Victoria a través de la aplicación AirBnB. El menor de edad fue el único sobreviviente a la intoxicación por monóxido de carbono. Sin embargo, quedó con secuelas.

Daniela González, hija y hermana de los fallecidos, relató que "mi primito tiene problemas psicológicos. Su papá me cuenta que duerme con ellos desde ese día y a veces lo encuentran sentado en la cama mirando al techo. Tiene problemas de conducta y una fijación por la muerte bastante extraña".

La chica, que vive en Buenos Aires, explicó que viajó algunas veces a Mendoza tras el hecho pero "ya después se me hizo demasiado difícil". "Sigo bastante deprimida. Salí de la situación crítica hace como tres semanas, pero me ha costado muchísimo volver a mi vida normal, a mi trabajo y sobre todo a mi casa ya que vivía con mi madre".

reina victoria 2.jpeg En abril pasado se realizaron nuevas pericias en el hotel Reina Victoria.

Intoxicación por monóxido de carbono

La novedad surgió el 9 de enero pasado cuando una empleada del hotel Reina Victoria, ubicado en calle San Juan al 1.127, notó que se escuchaba sonido de agua corriendo en el interior de una habitación. Al tocar la puerta no obtuvo respuesta por lo que decidió notificar a las autoridades.

Con la asistencia de personal policial ingresaron y se encontraron una escena dantesca. Tilma del Carmen Tovar yacía sin vida arriba de la cama y su hijo Rodolfo Valentino González también había muerto en el sector de la cocina. Un pequeño de 5 años estaba en estado de shock y pidió ayuda a la Policía. El menor quedó internado en el Hospital Notti donde también lo asistieron porque era positivo de coronavirus. Sus padres viajaron desde Brasil y Venezuela tras enterarse del hecho.

Días después trascendió que Valentino González había solicitado ayuda al 911 cuando comenzó a sentirse mal pero no recibió asistencia de ningún tipo. Eso derivó en otra causa penal donde un operador del 911 terminó imputado.