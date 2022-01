El hotel donde murieron los turistas venezolanos es del dirigente del Tomba José Mansur

Los pesquisas recibirán documentación respecto a quién estaba a cargo de la administración y mantenimiento del hotel Reina Victoria, ubicado en calle San Juan al 1.127. Desde la Municipalidad de Ciudad informaron que el inmueble pertenece a José Mansur, actual vicepresidente de Godoy Cruz y vinculado a negocios inmobiliarios.

No sólo eso sino que la comuna informó que desde el 31 de julio de 2019 se había dado de baja a la habilitación comercial del edificio ya que no se detectó actividad en el lugar. De hecho, los agentes realizaron una inspección y tras detectar que había gente alojada en el lugar solicitaron al propietario los papeles de lugar. En caso de que no sean entregados en los próximos días, habrá sanciones incluyendo la clausura.

Cuando todas las pruebas estén en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios, la causa podría tener avances importantes, como por ejemplo, la imputación por doble homicidio culposo contra alguna persona si se sospecha que hubo una negligencia que derivó en la muerte de los turistas venezolanos.

Hotel Reina Victoria 3.jpg Las fotos que subieron clientes del Hotel Reina Victoria en Tripadvisor.

Por otro lado, en las páginas web de alojamientos como Tripadvisor el hotel Reina Victoria tenía una puntuación de 3 estrellas sobre 5. Lo que más criticaban los clientes es la falta de mantenimiento en el lugar, destacando manchas de humedad y hasta presencia de cucarachas en algunas ocasiones.

Hotel Reina Victoria.jpg Las fotos que subieron clientes del Hotel Reina Victoria en Tripadvisor.

Trágico

La novedad surgió el domingo pasado cuando una empleada del hotel Reina Victoria, notó que se escuchaba sonido de agua corriendo en el interior de una habitación. Al tocar la puerta no obtuvo respuesta por lo que decidió notificar a las autoridades.

Con la asistencia de personal policial ingresaron y se encontraron una escena dantesca. Tilma del Carmen Tovar yacía sin vida arriba de la cama y su hijo Rodolfo Valentino González también había muerto en el sector de la cocina. Un pequeño de 6 años estaba en estado de shock y pidió ayuda a la Policía. La familia venezolana había llegado a Mendoza el jueves pasado y tenían previsto quedarse hasta el lunes.

Tilma Tovar y Rodolfo González 2 (1).jpg Los turistas venezolanos que murieron en el lugar.

El menor quedó internado en el Hospital Notti donde también lo asistieron porque era positivo de coronavirus. Sus padres viajaron desde Brasil y Venezuela tras enterarse del hecho.