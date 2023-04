Giro en el caso del chico que quiso comprar una moto por Facebook: cayó otro sujeto que confesó el hecho por Whastapp

► TE PUEDE INTERESAR: Detuvieron al Violín, sospechado de cometer el crimen en Guaymallén para robarle la moto a un hombre

El viernes pasado, Leiva se presentó con su abogado defensor Gustavo Gaido ante la magistrada y planteó su coartada. El joven explicó que en realidad el crimen de Yerdeo fue cometido por el menor de edad y otro joven conocido como César Balmaceda. Si bien él tiene una relación de amistad con estos jóvenes, en ese momento se encontraba en su casa ubicada a dos cuadras del lugar del crimen hablando con el hermano del presunto asesino.

Para reforzar su teoría, Matías Leiva incluso aportó un audio de Whastapp donde el supuesto autor del disparo asegura que se entregará y confesará el crimen en Ciudad. "Me voy a hacer cargo. Estoy hablando con un abogado. Apenas me mueva unos papeles y me diga entregate, yo me voy a hacer cargo de que hice todo. No quiero tener problemas con nadie", se escucha decir en la grabación.

Por el momento, Leiva continúa detenido pero este lunes se realizó una rueda de personas y la novia de Ángel Yerdeo, quien también fue víctima del asalto, no lo reconoció como uno de los autores del hecho de sangre. Es por esto que es inminente su liberación y desvinculación del proceso.

Al mismo tiempo que esto ocurría, Balmaceda, el nuevo sospechoso, fue capturado por las autoridades y será imputado en el expediente.

Matías Leiva.jpg Matías Leiva, el segundo detenido por el crimen en Ciudad de Ángel Yerdeo.

Crimen en Ciudad

En la tarde del 3 de abril pasado, Ángel Yerdeo se dirigió con su novia hasta una casa ubicada en la zona de La Favorita -a pocas cuadras de su casa-. El joven había pactado a través de la red social Facebook la compra de una motocicleta con un usuario identificado como Facundo. Cuando llegó al domicilio no recibió respuestas de nadie, por lo que decidió regresar.

A los pocos metros, en la intersección de calles Pablo Neruda y 1° de Mayo, la pareja fue interceptada por dos sujetos. Los delincuentes atacaron a la mujer y le sacaron una mochila en la cual tenía 500 mil pesos en efectivo. Ángel Yerdeo intentó defenderla pero recibió un disparo en el pecho y murió a los pocos minutos.

A las pocas horas del hecho de sangre, el padrastro de un menor de 17 años que vive en esa zona lo entregó ante las autoridades ya que los vecinos lo habían señalado como uno de los autores del crimen y querían lincharlo.