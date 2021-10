Gilad Pereg, el israelí de 41 años juzgado por asesinar a su madre y a su tía, decidió no estar en la sala de debate donde está el jurado popular, además de sus defensores y la fiscalía. Es la segunda jornada que no quiso estar presente y prefirió verlo por un monitor. El primer día debió ser sacado por la Jueza debido a que no dejaba de maullar.