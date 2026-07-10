La Justicia de Chaco revocó la prisión domiciliaria que gozaba el pastor Héctor Eduardo Machuca, imputado por abuso sexual y grooming contra tres adolescentes, debido a que se constató que realizaba cultos en su casa, pese a la negativa judicial.
Era pastor, le dieron domiciliaria por abuso sexual pero se la revocaron: seguía haciendo cultos en su casa
Las víctimas aportaron al expediente imágenes y videos en los que se observaba al pastor concretando reuniones sin permiso en su domicilio
Las víctimas aportaron al expediente imágenes y videos en los que se observaba a Héctor Machuca concretando reuniones sin permiso en su domicilio, lugar que fue fijado para cumplir con el beneficio otorgado tiempo atrás.
Como ocurre en todos los casos en los que se concede un confinamiento de esta índole, se detalló que "la decisión no implica restringir la libertad de culto ni cuestionar una práctica religiosa, sino que se funda en que la prisión domiciliaria no habilita actos de convocatoria, exposición pública o reunión con terceros".
"Esas circunstancias resultaron incompatibles con la modalidad domiciliaria y demostraron que la medida era insuficiente para neutralizar el riesgo de entorpecimiento de la investigación y resguardar los derechos de las víctimas", se destacó en el escrito de la fiscalía.
El pastor acusado de abuso sexual y grooming en Chaco
De este modo, al violar una de las condiciones esenciales de prisión domiciliaria, la Justicia determinó que el pastor religioso de la Iglesia "Puertas al Cielo" de Barranqueras sea detenido en la Comisaría Segunda de dicha ciudad.
Lo que llamó la atención es que el otorgamiento de la domiciliaria, por problemas de salud y cuestiones de su edad, había sido confirmada días atrás. Esa situación generó enojo entre las partes de la investigación, sobre todo luego de que se confirme que la médica había indicado que su patología podía ser atendida en el lugar de detención.
Aún resta que se realice la Cámara Gesell a una de las víctimas de los abusos sexuales que tiene imputados el pastor de Chaco, además del análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación.