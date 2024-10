El tortugo Jorge es reeducado para ser liberado al mar y creen que estará listo en el 2026

tortugo jorge mar del plata.jpg El tortugo Jorge se alimenta de cangrejos vivos y de pescados muertos para compensar su dieta.

"Viene bien, come alimento vivo, que para nosotros era muy importante. No lo hace en el 100%, pero sí en un porcentaje grande y lo completamos con alimento inerte", explicó Saubidet en una nota exclusiva realizada por la periodista de El Siete Marcela Navarro, quien recordó que el tortugo Jorge fue trasladado el 26 de octubre del 2022.

El especialista insistió: "Jorge ya está cazando por suerte, vive con otros animales que son peses cartilaginosos. Y trabajamos en hacer lo que se llama enriquecimiento ambiental, que es que el animal esté en un lugar lo más parecido a lo que va a ser el medio ambiente, mientras planeamos su liberación en algún momento".

"Estamos muy contentos porque el tortugo Jorge ya caza, se vale por sí solo, y eso es lo más importante porque no se puede liberar un animal que no pueda procurar su alimento y que no pueda sobrevivir en el medio ambiente", añadió Alejandro Saubidet de Acuarium.

Sostuvo que Jorge está monitoreado permanentemente por veterinarios y que le hacen exámenes de sangre una vez por mes "para ver cómo esa dieta le sirve para estar bien en su parte alimenticia y tenga parámetros normales. Lo que buscamos es variabilidad, que no solo coma cangrejos sino que coma organismos gelatinosos, que tenga una amplia variedad de alimento vivo del que se alimente. Pero hoy solo come cangrejos y pescados muertos que le damos. Estamos tratando que eso funcione y que sus parámetros de salud estén bien".

Actualmente vive en una pileta de 150.000 litros de agua con 3 metros de profundidad y 8 metros de diámetro, y a 100 metros del mar, a diferencia del recinto en el que estaba en Mendoza de solo un metro y medio de profundidad, 7 metros de diámetro y 20.000 litros de agua.

La posible liberación al mar del tortugo Jorge

Alejandro Saubidet explicó que determinaron que el tortugo Jorge tiene 60 años y que es oriunda de las costas de Brasil, según un estudio genético que le hicieron. Señaló que su peso varía por la época del año. Si bien siempre lo mantienen con el agua a 20 grados, en verano esa temperatura aumenta y come mucho más.

Además, cuando siente corrientes más cálidas se va en busca de esa temperatura. "Por eso es importante el momento de su liberación, porque la ventana es entre febrero, marzo y abril, que es cuando el agua está más caliente y estos animales migran hacia el Norte", agregó.

tortugo jorge.jpg El tortugo Jorge estuvo 38 años en cautiverio en el acuario de Mendoza.

Por eso, cuando sea liberado en esa período de agua más cálida se espera que viaje hacia Brasil. "Queremos monitorearlo con satélite para lo que estamos trabajando con investigadores argentinos, además se hacen chequeos de sonidos y de comportamiento".

Debido a que todavía el tortugo Jorge no se alimenta en su totalidad de animales vivos, es que deben seguir con su reeducación y esperan que entre febrero y abril del 2026 ya esté listo para regresar a su hábitat.

"Tenemos que liberarlo con un porcentaje alto de confianza que el animal va a poder alimentarse de lo que necesita, por eso el tiempo de preparación que lleva", señaló.

Además, dijo que estos animales están preparados para hacer migraciones largas, como desde la costa de Mar del Plata hasta Brasil, pero "como el tortugo Jorge estuvo muchos años en condiciones controladas puede perder esa capacidad y nosotros vemos que la está recuperando".

El valor del tortugo Jorge para los investigadores

"Jorge es muy valioso desde el punto de vista de investigación ya que no todos los investigadores pueden tener un animal en condiciones controladas para saber más de la vida de estos animales", señaló el biólogo marino, quien dijo que es posible que esta especie viva hasta los 80 años o más. "Es un dato que se desconoce debido a que nunca se tuvo a un animal como este en cautiverio tantos años".

"Estuvo 38 años en cautiverio, dentro de las tortugas liberadas este es el animal en el mundo que estuvo más tiempo en cautiverio. Hay un caso de una tortuga que estuvo 15 años en cautiverio y que fue liberada, pero Jorge la sobrepasa", añadió el Saubidet.

Es por esto mismo que trabajan para que la liberación sea un éxito para el tortugo Jorge y hacerla con monitoreo por satélite para no perder su rastro. Sin embargo, indicó que para el medio ambiente el tortugo Jorge "no significa demasiado. Ojalá se pueda reproducir y haga un aporte, pero no lo sabemos".

Alejandro Saubidet, director científico del Centro de recuperación de fauna marina de Acuarium, en Mar del Plata, agregó que en estos dos años muchos mendocinos que fueron allí preguntaron por el tortugo Jorge, quien no está visible para el público. "Pensamos en la posibilidad de tratar de habilitar el lugar para grupos chicos de hasta 10 personas con un guía para que puedan ver a Jorge".

La historia del tortugo Jorge tras 38 años en Mendoza

El tortugo fue encontrado en 1984 en Bahía Blanca y llamó mucho la atención ya que era muy extraño que llegara hasta allí especialmente con las bajas temperaturas del agua.

Fue rescatado y buscaron un lugar donde pudieran cuidarlo. A pesar de estar alejados del mar, Mendoza contaba con el Acuario y aceptó recibirlo. El tortugo fue trasladado ese año en seco, en una caja que se hizo para especialmente para él, y así llegó a la provincia.

Luego de permanecer un tiempo decidieron llamarlo Jorge, y se convirtió en el tortugo más querido y reconocido en Mendoza, donde durante años recibió cientos de visitas de niños y de adultos, por lo que está muy acostumbrado a la gente.